فوائد الطحال لجسم الانسان وطريقة إعداده

يعتبر الطحال من الغدد الصامتة في جسم الإنسان ويقع في الجزء اليسار من البطن أسفل الحجاب الحاجز، وهو ذو شكل بيضاوي ولونه وردي،ويعتبر جزءاً من جهاز المناعة في جسم الإنسان، ويحتوي على عدد كبير من الأوعية الدموية، ويقدّر وزنه عند الأشخاص الراشدين بحوالي مئتي غرام.

ومن أهم فوائد الطحال لجسم الانسان:

1- يعتبر الطحال مصنع كريات الدم البيضاء في جسم الإنسان، والتي تعتبر خط الدفاع عن الجسم وتقسّم هذه الكريات إلى مجموعات.

2- يعتبر الطحال مصنع لصناعة كريات الدم الحمراء، حيث ينتج في خلال ثانية واحدة ما يقارب مليونين ونصف المليون خلية.

3- هو عبارة عن مكان لدفن خلايا الدم الحمراء الميتة.

4- أشارت الأبحاث والدراسات الحديثة أن لتناول الطحال فوائد عظيمة لجسم الإنسان، فهو يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض الملاريا على الشفاء، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدم بالإضافة لبعض المواد التي تساعد في علاج هذا المرض، كما أنّه أفضل علاج للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم وخاصة فقر الدم الخبيث، كما يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل حكة الجلد وفي معالجة داء البرص.

5- أظهرت الدراسات والأبحاث أهمية الطحال في علاج الفاقة الدموية، وذلك لما يحتويه الطحال على كميات كبيرة من الدم حيث يوفر الغذاء ويوفّر العلاج في نفس الوقت، وقد أكدت الدراسات على أهمية تناول الطحال كعلاج بالطب البديل لأنّه يحمي من الأملراض المتعددة.

6- وصفه الرازي في كتب الطب بأنهّ غذاء جيد ومفيد خاصة ما يؤخّذ من الحيوانات مثل الخروف، كما نصح بأهمية تناوله مطبوخاً مضافاً له بعض الملح، وبشكل عام يعتبر الطحال من أهم الأغذية الغنية بالبروتينات المتعددة، والتي تزيد من نشاط الإنسان كما يتميز بانخفاض كمية الدهنيات المشبعة فيه، وبالتالي فإنأكلها لا يسبب زيادة في الوزن.

7- يحتوي الطحال على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل ( أ، ب1، ب2، ب6، ب12) كما يمتاز بوفرة مادة الحديد فيه، فيستطيع الإنسان عند أكله أن يوفر للجسم حوالي 45% من الحديد من حاجته اليومية وذلك عند أكل قطعة واحدة منه مطبوخاً، وكذلك يعتبر غني بفيتامين البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تتعمل على تحولات الطاقة في الجسم مثل تحول الطاقة الكيميائية إلى أشكال الطاقة الأخرى، كما أنّه غنيّ بمادة الفوليك أسيد المهم للمرأة الحامل ولجنينها، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الزنك ومعدن النحاس المهمان جداً في تكوين مادة هيموجلوبين الدم، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل المنجنيز والفوسفور.

طريقة عمل الطّحال:

المكوّنات:

- كيلو ونصف من الّطحال.

- مجموعة من أعواد القرفة.

- ورق غار.

- خمس حبّات هيل.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة.

- ضمّة بقدونس مفرومة ناعمة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الشطّة الحارّة.

- زيت زيتون.

- بصلة مقطّعة إلى أربع قطع.

- ثمانية فصوص من الثّوم المهروس.

طريقة التّحضير:

- أولاً نغسل الطّحال جيّداً وننزع عنه القشرة الرّفيعة التي تغلّفه.

- ثمّ نغسله مرّة أخرى بالملح والطّحين، ونعاود غسله مرّةً ثالثة.

- ثمّ نصفّيه من الماء وفتح كلّ قطعة طحال من الوسَط باستخدام طرف السكّين.

- ثم نقوم بوضع القليل من الزيت في قِدرٍ على النّار.

- ثمّ نضع فوقه كلّاً من الطّحال، وعيدان القرفة، وورق الغار، وحبّات الهيل، والبصلة المقطّعة.

- ثمّ نغطّي القدر ونتركه على النّار حتّى ينضج، ثمّ نصفّيه من الماء.

- ثم نضع البقدونس المفروم في وعاء عميق، ونترك منه قليلاً للزّينة.

- ثم نضيف الثّوم المهروس إلى الوعاء، بالإضافة إلى الشطّة، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكّلة، وزيت الزيّتون.

- ثم نخلط المكوّنات جيّداً ونأخذ من الحشوة مقدار ملعقة كبيرة، ونقوم بحشو الطّحال بها من الجهة المفتوحة حتى انتهاء الكميّة.

- ثم نضع قطع الطّحال في صينيّة، ثم نضع على وجهها باقي الحشوة.

- ثمّ نضيف عليها نصف كوب ماء، وبعد ذلك نغلّف الصينيّة بورق القصدير ونضعها على النّار قليلاً.

- ثم ننزع ورق القصدير وندخل الصينيّة إلى الفرن حتّى يحمرّ وجه الطّحال.

- نخرج الصّينيّة من الفرن ونضع محتواها في طبق التّقديم، ونرشّ فوقه باقي البقدونس المفروم، ثمّ نضع الخبز والسّلطة إلى جانبه.

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