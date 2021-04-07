فوائد العسل والليمون على الريق متعددة، ويعد شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث يمتلك العسل مجموعة من الخصائص المطهرة ويساعد في التخفيف من حموضة المعدة. قد يساعد العسل في المحافظة على تنظيم عمل القولون و الإخراج.

مزيج العسل والليمون له طعم رائع وهو شراب مفيد للغاية وله فوائد صحية كثيرة، العسل مع الليمون هو وسيلة علاج قديمة لتهدئة مجموعة متنوعة من الأمراض.

يحتوي العسل على مكونات عديدة، وتعد السكريات التي تشمل الجلوكوز والفركتوز المكون الأساس و التي تعطيه المذاق الحلو، كما يحتوي على الماء والبروتينات، الفيتامينات، المعادن، والانزيمات والفلافونويد،أما الليمون فهو من أغنى المصادر بفيتامين ج، بالإضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. كما يحتوي الليمون على حمض السيتريك والفلافونويد اللذان يساعدان في منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد العسل والليمون على الريق

العسل مع الماء يقلل من الكوليسترول الضار(LDL) ويرفع من مستوى الكولسترول النافع (HDL).

مزيج العسل والليمون ترطيب فروة الرأس والحفاظ على نعومة الشعر، ويساهم الليمون في التخلص من قشرة الرأس والحد من تساقط الشعر.

يقلل تناول الليمون والعسل من مشكلة حب الشباب، فالليمون يساعد في إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة منها.

يقلل السعال أثناء النوم وخاصة عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

يساعد الماء الدافئ مع العسل والليمون في تخفيف الوزن وحرق الدهون.

طريقة عمل العسل مع الماء الدافئ والليمون:

أولاً قومي بتحضير كوبان من الماء الدافئ وليس المغلي لأن العسل قد يفقد خصائصه الغذائية في الماء المغلي.

ثم أضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل إلى الماء الدافئ.

ثم أضيفي عصير الليمون إلى الخليط.

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فوائد العسل والليمون على الريق

فوائد الليمون مع الماء والعسل