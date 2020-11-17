فوائد الفاصوليا البيضاء وأهم الحقائق الغذائية عنها

الفاصوليا البيضاء تنتمي إلى عائلة الفول وتصنف على أنها من البقوليات، وتعد مصدر غذائي مهم وشائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم؛ بسبب احتوائها على كمية مرتفعة من البروتين، الذي يعتبر عنصر غذائي أساسي.

تستخدم الفاصوليا البيضاء في مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية وبديلاً عن البطاطا، وتؤكل مطبوخة كيخنة الفاصوليا البيضاء، ويمكن أيضاً اضافتها للسلطات.

الفاصولياء البيضاء تحافظ على الرشاقة حيث أنها ذات قيمة غذائية عالية، وتصنّف من البقوليات التي تحتوي على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة.

الفاصوليا البيضاء غنية جداً بالأحماض الأمينية، التي تعمل على تكوين البروتينات المختلفة، وغنية أيضاً بالألياف، والمعادن، المهمة والمفيدة لصحة الإنسان. وتمتلك قيمة غذائية عالية فهي:

خالية من الكوليسترول.

منخفضة الدهون.

صدر جيد للألياف، والبروتين.

منخفضة الصوديوم.

ومن فوائد الفاصوليا البيضاء:

1- الحدّ من فرص الإصابة بالأمراض.

2- تطهير الجسم من السموم.

3- غنية بالبروتينات والألياف النباتية.

4- تنظيم الدهون المخزنة بالجسم.

5- تساهم الفاصولياء البيضاء في الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج.

6- الحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7- الحدّ من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكري.

8-الوقاية من السمنة.

9- تنظيم مستويات الدهون في الجسم.

10-تحد الفاصوليا من امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء.

11- تخفف خطر الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين والجلطات والتهابات المفاصل والزهايمر.

12- تساهم في الحد من الإصابة بالتجاعيد.

13- الفاصوليا البيضاء مصدراً جيدًا لمضادات الأكسدة.

14- تساعد الفاصوليا البيضاء في التقليل من الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية، أو تخثر الدم المؤدي للجلطات، وذلك لاحتوائها على مركبات الفلافونيد، والتي تعتبر من مضادة للأكسدة، والالتهابات.

15- إن اتباع نظام غذائي غني بالفاصولياء البيضاء، والأطعمة الأخرى الغنية بمعدن المغنيسيوم، له أهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون لخطر نقص المغنيسيوم في الجسم.

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