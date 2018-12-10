الفجل الأحمر يساعد في إذابة الدهون الزائدة في الجسم

الفجل هو من النباتات الجذرية التي تؤكل جذوره وأوراقه، له العديد من الفوائد فهو فاتح للشهية ويعالج المرارة وأيضاً يعالج الإمساك والإسهال، ويمكن استخدامه في تخسيس الوزن بعدة طرق، إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدّةٍ لا تقلّ عن عشر دقائقٍ في اليوم، والانتظام في برنامج غذائي محدد.

ومن فوائد الفجل الأحمر للتخسيس:

1- يساعد في إذابة الدهون الزائدة في الجسم والتخلّص منها.

2- يساعد في التخلّص من الماء المحبوسة في الجسم والتي تسبب زيادة الوزن بسبب احتوائه على عناصر مدرة للبول.

3- يساهم في حل مشكلة الإمساك لأنه ملين ومسهل، فيساعد على هضم الطعام بطريقةٍ صحيحة.

4- يساعد بشكلٍ أساسي في تنحيف الأرداف والتخلّص من دهونها المتراكمة وذلك بتناوله على شكل عصيرٍ.

5- يسهل حرق السعرات الحرارية فيساعد في التخسيس وإنقاص الوزن.

6- يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي وبالتالي حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية.

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