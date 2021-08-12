فوائد الفجل والجرجير حيث يُساهم الفجل والجرجير في التخلص من اضطرابات الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق والصدر، ويحتوي الفجل والجرجير على خصائص مدرة للبول مما يحافظ على صحة الكبد والكلى ويخلص الجسم من السموم والماء الزائد به، ويقضي الفجل والجرجير على مشاكل الجهاز الهضمي بشكل فعال خاصة الغازات والانتفاخات والتهاب المعدة والأمعاء.

الفجل هو من النباتات الجذرية التي تؤكل جذوره وأوراقه، له العديد من الفوائد فهو فاتح للشهية ويعالج المرارة وأيضاً يعالج الإمساك والإسهال، ويمكن استخدامه في تخسيس الوزن بعدة طرق، إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدّةٍ لا تقلّ عن عشر دقائقٍ في اليوم، والانتظام في برنامج غذائي محدد.

فوائد الفجل والجرجير

يقي الفجل والجرجير الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات والالتهابات المختلفة.

يُساعد الفجل والجرجير في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

يدعم الفجل والجرجير صحة البشرة وَيحافظان على نضارتها وحيويتها.

يُساعد الفجل والجرجير على تقليل مستويات السكر في الدم.

يُساهم الفجل والجرجير في التخلص من اضطرابات الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق والصدر.

يحتوي الفجل والجرجير على خصائص مدرة للبول مما يحافظ على صحة الكبد والكلى ويخلص الجسم من السموم والماء الزائد به.

من فوائد الفجل والجرجير يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي بشكل فعال خاصة الغازات والانتفاخات والتهاب المعدة والأمعاء.

يمنع الفجل والجرجير نمو الخلايا السرطانية في الجسم بفضل خَصائصهما المضادة للأكسدة والالتهابات.

من فوائد الفجل والجرجير أنه يُساهم في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الاكتئاب والتوتر.

فوائد الفجل الاحمر يدعم صحة القلب يحتوي الفجل الأحمر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي القلب من الإصابة بالأمراض الخطيرة، حيث يدعم صحة الأوعية الدموية، ويمنع تصلب الشرايين، فضلًا عن أنه يُساعد في خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

فوائد الفجل الاحمر الصحية

يعزز صحة القلب

يساهم في خفض ضغط الدم

يدعم مناعة الجسم

يحسن عملية الهضم

فوائد الفجل الأحمر الجمالية

يزيد نضارة البشرة

يعزز صحة الشعر

يقلل تساقط الشعر ويقوي جذوره

يساعد على إزالة قشرة الرأس

القيمة الغذائية للفجل الأحمر

فيتامين ج

فيتامين ب6

فيتامين ك

فيتامين أ

فيتامين هـ

الزنك

البوتاسيوم

الفوسفور

المغنيسيوم

النحاس

الكالسيوم

الحديد

المنغنيز.

فوائد الفجل الأحمر للتخسيس

الفجل الأحمر يساعد في إذابة الدهون الزائدة في الجسم والتخلّص منها.

يساعد الفجل الأحمر في التخلّص من الماء المحبوسة في الجسم والتي تسبب زيادة الوزن بسبب احتوائه على عناصر مدرة للبول.

يساهم الفجل الأحمر في حل مشكلة الإمساك لأنه ملين ومسهل، فيساعد على هضم الطعام بطريقةٍ صحيحة.

الفجل الأحمر يساعد بشكلٍ أساسي في تنحيف الأرداف والتخلّص من دهونها المتراكمة وذلك بتناوله على شكل عصيرٍ.

الفجل الأحمر يسهل حرق السعرات الحرارية فيساعد في التخسيس وإنقاص الوزن.

الفجل الأحمر يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي وبالتالي حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية.

فوائد الفجل الابيض

من فوائد الفجل الابيض أنه يعمل على إذابة الدهون من مختلف أنحاء الجسم وخصوصا الأرداف.

يساعد الفجل الابيض في تنظيم عملية الهضم ويسرع في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

الفجل الابيض ينظم ويخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم.

يقي الفجل الابيض من جميع انواع امراض السرطان لاحتوائه على مضادات الاكسدة وفيتامين c.

الفجل الابيض يحافظ على الخلايا السليمة في الجسم، وينظم وظيفة عمل القلب والكلى لاحتوائه على الحديد.

يعتبر الفجل الابيض مقوٍّ للجلد والشعر والأظافر لاحتوائه على الحديد.

الفجل الابيض يساعد في التخلص من نزلات البرد والتهابات الحلق والسعال.

الفجل الابيض يساعد في حماية خلايا الدم، ويطرد السموم من الجسم.

يعد الفجل الابيض منظم لعمل الجهاز الهضمي، ويلين المعدة ويقي من الامساك.

الفجل الابيض يزيد البشرة نضارة وحيوية ورونقاً لاحتوائها على فيتامين c.

الفجل الابيض يحافظ على رطوبة الجلد ويطهر البشرة.

الفجل الابيض يساهم في علاج مشاكل الجلد مثل جفاف البشرة والوجه والطفح الجلدي والتشققات وغيرها.

يمكن استخدامه في علاج لدغات الحشرات مثل النحل والدبابير، يتميز بخصائص مضادة للدغ، وينصح بوضع عصير الفجل على الجزء المصاب من الجلد.

يساهم الفجل الابيض الإنتظام في تناول الفجل باستعادة القوة الجنسية وتعزيزها، وذلك بتناول بذور الفجل الجافة يومياً.

الفجل الابيض من الخضروات الغنية بالمكونات المفيدة للجسم، والتي لا يعرفها إلا البعض وقد تفاجئ الكثيرين، كما أن ثمرته ليست فقط من المصادر الهامة إلا أن أوراقه غنية بالفيتامينات والمعادن والفوليك، والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها.

يعد الفجل الأبيض زرع وعرف قبل الفجل الأحمر ونال حصة واسعة من الإهتمام به من الإغريق، ونصح الأطباء القدماء بتناوله لازالة السموم من الجسم.

ويمكن تناول الفجل الأبيض نيئا أو مطبوخا، ووضعه في السلطات أو الشوربات وللزينة ويقدم للتسلية أيضاً.

وأشارت آخر الدراسات في بريطانيا التي أجريت لتحديد تأثير الخضراوات المختلفة على نسبة السكر بالدم، وخلصت إلى أن الفجل هو أكثر الخضراوات التي أدت إلى خفض نسبة السكر بالدم.