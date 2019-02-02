فوائد الفراولة الصحية وطريقة صنعه في المنزل

مربى الفراولة البلدية

مع اقتراب موسم الفراولة البلدية تعالوا لنتعرف على اهم فوائدها وطريقة تحضيرها في المنزل. تساعد الفراولة على تقوية اللثة وتبييض الأسنان. كما تحتوي على مضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات التي تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض ومقاومة مرض السرطان. تحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يساعد على الحفاظ على صحة العظام وتقويتها. تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من ارتفاعه. تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم. تعمل على تحسين وظائف الغدة الدرقية وعمليات التمثيل الغذائي في الجسم. تساعد على علاج تهيج القولون وتخفيف التهابات المعدة. تعمل الفراولة على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فهي تحافظ على صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. تحتوي على سعرات حرارية قليلة وبالتالي فهي تدخل في العديد من أنظمة الريجيم.

مربى الفراولة البلدية

المقادير:

كوب ونصف فراولة طازجة مهروسة.

ثلث كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة فركتوز.

ثلث كوب سكر.

الطريقة:

نضع الفراولة والماء والفركتوز في إناء.

نضيف السكر ونقلب جيدا حتى يذوب.

نضع الإناء على النار ونتركه حتى يغلي.

عند الغليان نقلل النار ونقلب من وقت لآخر حتى يتقلص المزيج.

نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد ثم نسكبه في برطمانات محكمة الغلق، وتحتوي كل ملعقة كبيرة من المربى على 16 سعر حراري.