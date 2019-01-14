فوائد الفراولة للأطفال واقتراحات لإضافتها في النظام الغذائي!

تحتوي الفراولة على "الفولات" فهي تساعد في الحفاظ على سلامة الدماغ

إنّ الفراولة تمتاز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائيّة الهامّة للصحة بشكل عام، والتي تجعل من أمر تناولها خياراً مفيداً وصائباً لمن يودّ تعزيز صحّته، ويشمل الحديث فئة الأطفال التي تتطلب منا تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام للارتقاء بهم على كلّ المستويات.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الفراولة للأطفال:

- تحتوي الفراولة على فيتامين جيم، الأمر الذي يساعد في التئام الجراح بسرعة لا سيما وأنّ فئة الأطفال كثيرة الحركة واحتمالية تعرضها لإصابات وجروح يزداد مع فرط الحركة، كما يساعد هذا الفيتامين على حماية الأسنان واللثة من الإصابة بالالتهابات.

- تحتوي الفراولة على "الفولات" وبذلك فهي تساعد في الحفاظ على سلامة الدماغ، وتقي خلايا المخ من الأمراض التي يمكن أن تصيبها، كما تنصح الأمهات الحوامل بتناوله؛ لأنّ المادة المذكورة تساعد أيضاً في حماية الجنين من حدوث تشوّهات خلقية له.

- من فوائد الفراولة أنها تحتوي على عنصر اليود، فتزيد من ذكاء الطفل.

- تقلل من مستوى الكوولسترول الضارّ في دم آكلها، وبالتالي فهي تقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب، كما تمنع ضغط الدم من الارتفاع.

- تقوي العظام، وتقي من حدوث هشاشة وترقق في العظام، كونها تحتوي على البوتاسيوم الهام من أجل إتاحة إمكانية تخزين الكالسيوم في الجسد.

- تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة كما هو الحال مع مادة "الأنتروسيانين"، وبالتالي فهي تقي من الأورام السرطانية.

- تعمل على تبييض الأسنان، وإزالة البقع والتكلّسات من على سطحها.

- تعتبر فاكهة غنية بعناصر عديدة يحتاجها الجسم؛ كأملاح البوتاسيوم والصوديوم والفسفور والكالسيوم ونسبة عالية من الحديد، لذلك فهي مفيدة أيضاً في حالة الإصابة بفقر الدم.

اقتراحات لإضافة الفراولة في النظام الغذائي:

- عمل كوكتيل milkshake الفراولة، ومحاولة أن جعل كل محتوياته طبيعية.

- تقديم الفراولة بين الوجبات الرئيسيّة، كبديل عن تناول وجبة خفيفة.

- تقديم عصير الفراولة مع الموز.

ملاحظة:

الفراولة شأنها شأن باقي الفواكه والخضار يجب غسلها جيّداً قبل تناولها، لكن يزداد الحرص على هذه النقطة عند الحديث على الفراولة كونها تحتوي على بقايا مبيدات أكثر من غيرها من الفواكه، كما أنّ مرضى المرارة والكلى عليهم تناولها بحذر شديد، لاحتوائها على أملاح الأوكسالات التي قد تكوّن الحصوات.

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