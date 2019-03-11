تعرفي على أهم فوائد الفستق الحلبي

من فوائد الفستق الحلبي يزيد من الشعور بالشبع

الفستق الحلبي من البذور الصالحة للأكل، حيث يمكن الحصول عليه من شجرة الفستق، ويعود أصلها إلى مناطق الشرق الأوسط حيث يتم تناوله منذ ما يقارب 7000 عام قبل الميلاد.

ويدخل الفستق الحلبي في تحضير العديد من الأطباق، كالبقلاوة، والمعمول، والمثلجات، ويوفر العديد من العناصر الغذائية كالبروتين والألياف إلى جانب مضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات والمعادن.

وهو نوع من المكسرات ارتبط اسمه بمكان زراعته عبر قرون طويلة، حيث تشتهر مدينة حلب السوريّة بزراعته وتصديره لدول العالم.

فوائد الفستق الحلبي:

1- مفيد للريجيم

يزيد الفستق الحلبي من الشعور بالشبع، وبالتالي فإنّه يؤدي إلى تناول كميات أقلّ من الطعام ويعود ذلك لمحتواه من الألياف والبروتين، إلى جانب عدم امتصاص الجسم لدهونه بشكل كامل، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

2- يقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي

يساعد محتواه من الألياف على تعزيز بكتيريا الأمعاء وتخميرها، وتحويلها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، وبالتالي فإنّ تناوله يمكن أن يقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

3- يقلل من مستويات السكر في الدم

يمتاز الفستق الحلبي بامتلاكه مؤشر جهدٍ سكريّ منخفض ، وبالتالي تناوله لا يسبب ارتفاعاً كبيراً في مستويات السكر في الدم، ويعود ذلك بسبب احتوائه على نسبٍ مرتفعة من الألياف ومضادات الأكسدة، والمغنيسيوم، والكاروتينات، والمركبات الفينولية والدهون الصحية.

4- يعزز طاقة الجسم

يحتوي الفستق الحلبي على العديد من الفيتامينات المهمّة للجسم، مثل فيتامين ب6 والذي يساعد على استقلاب البروتينات، وكذلك على فيتامين ب1 الذي يعزز من الطاقة.

5- يقي من الإصابة بأمراض القلب

الفستق يعمل على خفض الدهون والكوليسترول السيء في الدم، والتي هي أهم عوامل الخطر في الإصابة بأمراض القلب، حيث يتسبب الكوليسترول في حدوث تراكمات على جدران الأوعية الدموية مسببة فيما بعد مشاكل في القلب.

6- يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال

تناول الفستق الحلبي يعمل على زيادة القدرات الجنسية لدى الرجال حيث أن تناول بضع حبات فستق يومياً لثلاثة أسابيع يؤدي إلى التخلص من مشكلة الضعف الجنسي

7- الحفاظ على صحة العين

احتواء الفستق الحلبي على عدد من المواد المضادة للأكسدة يجعله أحد أهم أنواع المكسرات التي تساعد في الحفاظ على صحة العين وخاصة من الأمراض المصاحبة للتقدم في العمر.