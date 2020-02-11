فوائد الفلفل الأخضر تشجعك على تناولها يوميًا

الفلفل الأخضر الحلو من الخُضار المفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل؛ K1، والبوتاسيوم، والفولات، ويتكوّن الطّازج منه على اثنين وتسعين بالمئة من الماء، والنسبة الباقية هي عبارةٌ عن كربوهيدرات، وكميّاتٍ قليلة من البروتين، ولا يوجد فيه دهون أبداً.

ويتكوّن الفلفل الأخضر من: الأملاح المعدنية، والأحماض العضوية المتنوعة، والحديد، والألياف، وفيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين ج، والصوديوم، والسكر، والبروتين، والبكتين، والكربوهيدرات، والكالسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والزنك.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الفلفل الأخضرالصحية:

- يقي الجسم من السموم لاحتوائه على الألياف.

- يخفّف من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يحارب الأمراض السرطانية خاصة سرطان الرئة.

- يساعد على تخفيف الوزن. .

- يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي .

- يلعب دورا في الوقاية وعلاج السكري .

- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية .

- يخفف من أعراض الصداع النصفي .

- يخفف من إحتقان الجيوب الأنفية

يزيل الألم.

يقضي على التخثرات في الدم.

يقي المرارة من تشكّل الحصوات فيها.

يعالج القرحة.

يقوّي العظام ويحميها من الهشاشة والترقق، وكذلك يقوي الأسنان.

يسرع في عملية حرق الدهون في الجسم، لذلك هو عنصر فعال في خسارة الوزن والحصول على وزن مثالي.

يحافظ على العين من ضعف النظر، ويقويه.

يقي الجسم من التعرض إلى السموم.

يقي الجسم من سوء الهضم.

- يعالج السعال، والرشح، والتهابات الحلق، والربو، والتهاب المجاري الهوائية.

- يقي من الجلطات القلبية والجلطات الدماغية.

- مضاد للبكتيريا.

- ينشط الجسم.

أما فوائد الفلفل الأخضر للحامل:

- يقوي مناعتها، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج.

- يقلل من الغازات وانتفاخ البطن لاحتوائه على الألياف.

- يقي حمض الفوليك الموجود في الفلفل الجنين من التشوّهات في أوّل ثلاثة أشهر من الحمل.

- يقيها من البرد.

- يخلّص البشرة من البثور، والمشاكل الجلدية أثناء الحمل.

- يحميها من تسمم الحمل.

- يعالج التوتر، والقلق، والاكتئاب أثناء فترة الحمل.

- يحميها من اختلاط الحمض النووي.

- يقيها من ارتفاع ضغط الدم، حيث يتحكّم في مستوى الضغط.