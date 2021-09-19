الفلفل الأخضر الحلو من الخُضار المفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل؛ K1، والبوتاسيوم، والفولات، ويتكوّن الطّازج منه على اثنين وتسعين بالمئة من الماء، والنسبة الباقية هي عبارةٌ عن كربوهيدرات، وكميّاتٍ قليلة من البروتين، ولا يوجد فيه دهون أبداً.

كوبٌ واحدٌ من الفلفل الحلو البارد يحتوي على غرامين ونصف من الألياف، مما يُساعد الجهاز الهضمي على العمل بكفاءةٍ أكبر إذا استهلك بشكلٍ منتظم ويومي، ويُساعد أيضاً على عدم إصابة الشّخص بالإمساك أو بمرض البواسير، ويحمي أيضاً من الإصابة بأمراض القلب بسبب الألياف المفيدة الموجودة فيه.

ما هي أبرز فوائد الفلفل الأخضر؟



يساعد الفلفل الأخضر في كثير من الأحيان على التخفيف من السعرات الحرارية المكتسبة في الجسم، إذ إن تناول كوب واحد منه يعتبر مفيداً جداً للتخلص من الوزن الزائد.

الفلفل الأخضر يعمل على تأمين الجسم حاجته من الفيتامينات الضرورية، على غرار الفيتامينات A وC، حيث يعتبر من الخضراوات الغنية جداً بهذين النوعين من الفيتامين اللذين يحتاجهما الجسم بشكل كبير.

الفلفل الأخضر يساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم، إذ إنه يساهم في تمتين هذه المناعة من خلال ما يحويه من فيتامينات مغذية ومفيدة.

هذا بالإضافة إلى أن الفلفل الأخضر يكون غالباً غنياً بالمياه وهذا ما يعتبر مفيداً جداً لجمال الوجه، إذ إنه يركّز على ترطيب البشرة ما يمنحها الإشراق والنضارة التي تسعى كل امرأة الى تحقيقها في مختلف إطلالاتها.

كما أن من الفوائد العديدة التي يوفرها الفلفل الأخضر، نشير إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعتبر ضرورية لتقوية مناعة الجسم ضد الإلتهابات المختلفة التي يمكن أن تصيبه، لذا فهو مقاوم للبكتيريا والفيروسات التي تهدد سلامتنا.

يساعد الفلفل الأخضر في التخفيف من نسبة الكولسترول السيئ في الدم، من خلال الحفاظ على المعدل الطبيعي للكولسترول الجيد، وبالتالي يمكن أن يتفادى الجسم تعرّضه لارتفاع مستوى السكر في الدم.

يُساهم في الوقاية من مرض السرطان بسبب وجود الكبريت فيه.

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