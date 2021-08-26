فوائد الفلفل الاخضر الحار لا تعد ولا تحصى، من فوائد الفلفل الاخضر الحارتعزيز صحة العين بسبب غنى الفلفل الأخضر الحار بفيتامين أ فإن تناوله بانتظام قد يساعد على الوقاية من أمراض العيون التي قد تظهر مع التقدم بالعمر وخفض فرص الإصابة بها، خاصةً مرض إعتام عدسة العين، فوائد الفلفل الاخضر الحار أيضاً تحسين مظهر البشرة، ويساعد الفلفل الاخضر الحار خسارة الوزن الزائد، وعلاج الشقيقة، والوقاية من السرطان.

فوائد الفلفل الاخضر الحار للحامل

من فوائد الفلفل الحار للحامل أنه على إنقاص الوزن عن طريق تحسين عملية الهضم، كما أنه يساعد على التقليل من الشهية والرغبة في تناول الطعام التي تصاحب الحمل، بالإضافة إلى ذلك أن تناول الفلفل الحار يجعلك تشربين الكثير من الماء ويساعد بشكل فعال على فقدان الوزن.

فوائد الفلفل الحار للنساء

الفلفل الحار له الكثير من الفوائد للنساء وللمهبل على وجه الخصوص والتي نعرفك على بعضها هنا:

يزيد من الشهوة الجنسية لدى النساء.

يزيد من افراز هرمون الاستروجين لدى النساء.

يزيد من رطوبة المهبل.

فوائد الفلفل الحار للريجيم

فوائد الفلفل الحار للريجيم لا تعد ولا تحصى، يلعب دور في التأثير على مراكز الشبع وكبح الشهية في الجسم بتأثيرها على افرازات الغدة الدرقية والتي بدورها تؤثر على هرموني الأدرينالين والدوبامين المسؤولين عن التحكم بالشهية، ومن فوائد الفلفل الحار للريجيم أيضاً أنه يزيد من معدلات الايض وسرعتها وخاصة في عمليات أيض وحرق الدهون. 3- خفض مستويات السكر في الدم وتنظيمها.

يعتبر الفلفل من الخضار الغنيّة بالعديد من العناصر الغذائيّة المهمة لصحة الجسم، من فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة وظائف الأعضاء، كالبوتاسيوم، والزنك، والمنغنيز، والحديد وغيرها، وهو موجود بعدة أنواع وسلالات في الطبيعة، لكن الفلفل الحار سواء أكان الفلفل الأخضر أم الأحمر، له قدرة فائقة على حرق الدهون، والتخلص من السمنة بمجرد إضافته إلى قائمة الوجبات اليوميّة التي نتناولها.

القيمة الغذائية الفلفل الحار

تعد حبة الفلفل الحار قليلة السعرات الحرارية إذ تحتوي الحبة المتوسطة الحجم على 18 سعرة حرارية ، وهي كمية الطاقة التي يبذلها جسمنا من أجل الاستفادة من الفلفل الحار ولا تحتوي على أي نسبة من الدهون والصوديوم.

فوائد الفلفل الحار للريجيم

من فوائد الفلفل الحار للريجيم أنه يساعد الفلفل الحار على خفض الرغبة الشديدة لتناول الطعام في أوقات غير مناسبة أو بكميّات زائدة عن الحاجة.

يقلل أكل القليل منه الجوع الشديد، ويكبح الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

يخفض الفلفل الحار الرغبة لتناول الأطعمة المالحة، والأطعمة الحلوة والدسمة، ويزيد الطاقة بنسب عالية؛ وذلك بسبب وجود مادة الكابسيكين، وهي المادة الكيميائيّة التي تمنح الفلفل المذاق الحار.

يحتوي على مضادات للأكسدة بكميّات كبيرة، لذا فهو يحمي من تشكل الجذور الحرة المسببة للسرطانات في الجسم. يساعد حساء الفلفل الحار على البقاء في حالة شبع لفترات أطول، مما يساعد على تجنب تناول وجبات خفيفة، أو تناول السعرات الحراريّة غير الضرورية قبل العشاء.

يعتبر الفلفل الحار مصدراً للعديد من الفيتامينات كفيتامين أ، وفيتامين ج، والبيوفلافينويدز.

يخفض الفلفل الحار مستوى الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول الجيد، وهذا يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين.

يعتبر الفلفل الحار مضاداً قويّاً للالتهابات.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية، كالأوميغا3، والتي تساعد على محاربة السرطانات والأورام.

يحارب احتقان الجيوب الأنفيّة، ويخفف من آثارها المزعجة على المريض.

من فوائد الفلفل الحار للريجيم يعالج الصداع، ويخفف من آلام الصداع النصفي.

ينظم مستويات السكر في الدم، مما يقلل إفراز الإنسولين الطبيعي في الجسم.

يحدّ من الشهيّة على الطعام؛ بسبب احتوائه على الألياف الطبيعيّة، وبسبب تأثيره في إفرازات الغدة الدرقيّة، والتي تؤثر في هرموني الأدرينالين، والدوبامين المسؤولين عن التحكم بالشهيّة.

ومن فوائد الفلفل الحار للريجيم أنه يرفع معدلات الأيض في الجسم، وهذا يزيد سرعة حرق الدهون.

فوائد الفلفل الحار للريجيم يزيد تناول الشطة من سرعة معدّل حرق الغذاء، كما يرفع معدّل استهلاك الأكسجين، وهذا يجعل ممارسة النشاط الرياضي أكثر تأثيراً في اختزال الدهون المكتنزة في الجسم.

الفلفل الحار للوقاية من أمراض القلب

وفقا لدراسة قام بها علماء في جامعة هونغ كونغ تساهم المركبات التي يحتوي عليها الفلفل الحار في خفض ضغط الدم ونسبة الكولسترول في الجسم.

وأثار اهتمام العلماء مركب "الكابسايتسين" المسؤول عن المذاق اللاذع الحار للفلفل الأحمر. وأجرى الباحثون تجربة على القوارض، حيث حقنت مجموعة من الفئران بهذا المركب، مقابل مجموعة ثانية لم تحقن بـ"الكابسايتسين". وتبين ان المجموعة الاولى سجلت انخفاضا في مؤشرات "الكولسترول السيء، بينما لم تشهد المجموعة الثانية مثل هذه التغيرات.

واضافة الى تخفيض مستوى الكولسترول، فان مركب "الكابسايتسين" يسهم في التقليل من تبلور الخثر الدموية.

هذا وسبق ان أظهرت نتائج دراسات أجريت في هذا المجال ان المجتمعات التي تكثر في استهلاك الفلفل الحار تسجل انخفاضا في عدد الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة مع سواها.

ومن فوائد الفلفل الحار الاخرى تأثيره في مكافحة الامراض السرطانية وتخفيف الوزن وعلاج مرض السكري.

الفرق بين الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر

إذا كنت كالأكثرية الساحقة من الناس، تظّنين أن الفرق بين الفلفل الأخضر، الأحمر والأصفر يقتصر على اللون فقط صححي معلوماتك.

يُقطف الفلفل الأخضر قبل أن ينضج تماماً، أي قبل أن يتحوّل الى اللون الأصفر وبعدها الى اللون الأحمر، وهذا هو السبب الذي يجعله أقلّ ثمناً من غيره من الألوان. فهو ذو مذاق حادٍّ قليلاً، ولا تشعرين بحلوه لأنّه قطف باكراً عن الثمرة.

يحتوي كوب من الفلفل الأخضر على 12% من الفيتامين A، وعلى 137% من الفيتامين سي.

أمّا الفلفل الأصفر، وهو المرحلة الثانية من عمر الفلفل، فيتميّز بطعم حلو ومذاق سلس، ولكنّ وجوده أقلّ ندرة في الاسواق من الفلفل الأخضر والأحمر. وعن الفيتامينات فيه، يحتوي كوب منه على 3.6% من الفيتامين A، و 282% من الفيتامين سي.

ختاماً، مع الفلفل الأحمر الأغلى ثمناً والأغنى من الناحية الصحيّة. إذ هو الأحلى من حيث الطّعم، والأكثر احتواءً على الماء ومن الناحية الصحية، يحتوي كوب من الفلفل الاحمر على 105% من الفيتامين A وعلى 292% من الفيتامين سي وهي نسبة هائلة تفوق حاجة الانسان اليومية بثلاثة أضعاف.