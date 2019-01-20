فوائد الفواكه الشتوية للصحة

يُسهم البرتقال في التخلّص من آلامِ الرّأس والصّداع

الفواكه الشّتويّة تتميّز بتنوّع طعمِها، فمنها الحلوة ومنها الحامضة، كما أنّها مُهمّة جدّاً لجسم الإنسان؛ لاحتوائِها على مَجموعةٍ كبيرةٍ من الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائيّة، الّتي تُسهم في مُحاربة الأمراض الشّتوية المُتعارف عليها، وأهم هذه الفواكة هي:

البرتقال:

يُسهم البرتقال في التخلّص من آلامِ الرّأس والصّداع الّذي ينتجُ عن الإنفلونزا، والرّشح، نظراً لاحتوائه على فيتامينات، وخاصّةً فيتامين ج الّذي يَحمي من الأمراض الشتويّة بشكل عام ومعادنَ، ومغنيسيوم، وأليافٍ غذائيّة تُكسبُ الكبيرَ، والصّغير، والسّليم، والمريض فوائدَ جمّةً.

الليمون:

يُسهم اللّيمون في علاج المَغص، وطردِ الدّيدان من الأمعاء، والسّعال، كما يُعالج أمراضَ الشّعبِ الهوائيّة، والقصبة الهوائيّة، وأمراضَ الحنجرة، ونزلات البرد، وذلك بخلطِ عصير اللّيمون الحامض مع الماء، وهو يحتوي على فيتامينات (أ، ب، ج)، كما أنّ لديه خاصيّة القضاءِ على الميكروبات، والبكتيريا الدّقيقة، ومن المُمكن أيضاً استخدامه مُخفّفاً بالغرغرة، أو تناول عصيره كما هو.

العنب الأحمر:

يُعدّ مَصدراً رئيسيّاً لفيتامين ج، ومن الممكن الاستفادةُ منه عن طريق تناولِ حبّاته كما هي، أو أكلِه مع البُندق والجبنة، أو إضافته إلى السّلطات المختلفة، أو عصره وتناولِ عصيره طازجاً.

الجوافة:

تُسهم فاكهة الجوافة في علاجِ حالات السّعال، ونَزلات البرد، باستخدام مغلي أوراقِها أو منقوعِها، أو تناولِ عصيرها طازجاً، أو تناولِها كما هي، فهي تحتوي على نسبةٍ عالية من فيتامين ج الذي يقي من الأمراض الشتويّة المُعتادة.

الموز:

يُعدّ الموز غنيّاً بنسبة عالية من فيتامين (ج)، وفيتامين (ب6)، والبوتاسيوم، وألياف غذائيّة مهمّة للجسم، لكن يجب أن يُختارَ اللّون الأصفر المُرصّع بالبقع البنية منه، ومن المُمكن تخزينه أو تجميده، ويُستخدم طعامًا للأطفال، إلى جانب إضافته إلى سلطَة الفواكه، أو استخدامه في الكعك والكيك.

الكاكا:

تحتوي الكاكا على نسبةٍ عالية من فيتامين (ج) الّذي يُسهم في مكافحة أمراض الشّتاء، تتميّزُ هذه الفاكهة بجلدِها البرتقاليّ الغامق، ومن الممكن تناوُلها كما هي مباشرةً عندما تكون ناضجة، أو إضافتِها إلى طبقٍ من سلطة الفواكه بعد تقشيرها، ويُنصحُ بوضعها في كيس من الورق مع تفاحةٍ أو موزةٍ لتخزينِها.

الجريب فروت:

يحتوي الجريب فروت على نسبةٍ عاليةٍ من حِمض الفوليك، والألياف الغذائية، وفيتامين(ج)، ومن المُمكن الاستفادة منه بإضافته للسّلطات الخضراءِ، وسلطات الفواكه، أو عصره وتناولِ عصيره مباشرةً، كما أنّه من المُمكن تخزينُه مدّة عشرةِ أيّام خارجَ الثّلاجة، وثلاثةِ أسابيعَ داخل الثلاجة.

التوت البري:

يُعدّ التّوت البريّ أفضل الفواكهِ الشتويّة؛ فهو يحتوي على الأليافِ الغذائيّة، وعلى فيتامين ج. يتميّز التّوت البريّ بالجلد المشدود واللّامع، ويُمكن إضافتُه إلى حشوات الكعك، والكيك، ويُضاف أيضاً كنكهة للصّلصة، إلى جانب ذلك من الممكنِ تخزينُه مدّة أسبوعين داخل الثلاجة.

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