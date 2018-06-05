تعتبر مطهرا ومعقما للجروح والتخلص من الجراثيم والبكتيريا (shutterstock.com)

تعد القرفة من أشهر التوابل المستخدمة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والبشرة، كالحديد، والماغنسيوم، والكالسيوم، والبروتين، والكاربوهايدرات، والألياف، وتستخدم القرفة كثيرا في إعداد الطعام المختلف، نظرا لمذاقها المميز.

ونقلا عن الموقع الصحي "authority nutrition" هذه هي أبرز الفوئد المجنية من استخدام القرفة.

القرفة وصحة الجسم

تحتوي القرفة على مواد مضادة للأكسدة وخصائص تحارب الالتهابات، لذلك لها دور فعال فى مكافحة العدوى والبكتيريا والفيروسات وتعزز المناعة، كما تعمل على حماية القلب من الأزمات والجلطات، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية تقي من التعرض لأي أخطار على صحة الجسم، وتفيد القرفة مرضى السكر وذلك في ضبط مستويات السكر فى الدم والحماية من الغيبوبة، وتعمل القرفة على الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل المعدة والجلد والثدى، وتحتوى القرفة على روائح نفاذة وطيبة تحمى صحة الأسنان وتعطى رائحة طيبة.

اجعل القرفة ضمن النظام الغذائي اليومي!

كما تساهم القرفة في الحماية من امراض الجهاز التنفسي المختلفة مثل البرد والأنفلونزا والربو، ولأن القرفة تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، فهي مفيدة لمرضى فقر الدم، كما تساهم في علاج التهابات المفاصل وتقلل من الألم الناتج عنها، ويذكر أن للقرفة دور فعال في حل مشاكل الجهاز الهضمي، حيث إنها تقلل الانتفاخ وعسر الهضم والحموضة، وتخفف من أعراض الغثيان والتقيؤ وتعالج الإمساك والإسهال، كما ان للقرفة دور في زيادة الشهية للأكل، وتعزز القدرة الجنسية وتعالج ضعف الانتصاب.

فوائد القرفة لجسم الإنسان... تعرف عليها

القرفة و البشرة

• لا تقتصر فوائد القرفة على صحة الجسم فقط، فالقرفة تعمل على تفتيح البشرة وجعلها أكثر نظارة، وذلك عن طريق وصفات القرفة مع العسل وماء الورد أو زيت الزيتون.

• وتعمل على الحد من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط البيضاء.

• وتساعد على حل مشكلة جفاف الشفاه، حيث ترطيب الشفاه وتعطيها جمال ولمعان طبيعى.

• وتعالج الامراض الجلدية مثل الإكزيما والكلف والتشققات.

• وكما تعتبر مطهرا ومعقما للجروح والتخلص من الجراثيم والبكتيريا التى تسبب الالتهابات.

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هل تساهم القرفة حقا في خفض سكر الدم؟