فوائد القرنبيط الصحية والجمالية

ما هي فوائد القرنبيط؟ ما هي فوائد القرنبيط للشعر؟ ما هي فوائد القرنبيط المسلوق؟ ما هي فوائد القرنبيط المقلي؟ ما هي فوائد القرنبيط للامساك؟

من فوائد القرنبيط أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما أنه يحمي من التعرض للجلطات.

وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن تناول القرنبيط بانتظام يساعد على التقليل من معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والأمراض المتعلقة بالشرايين، فضلا عن أنه ينظم نسبة الكوليسترول بالدم.

فوائد القرنبيط للشعر

القرنبيط يمنع الشيب المبكر للشعر، ومن فوائد القرنبيط للشعر أنه يعد القرنبيط وفرة الفيتامينات والمعادن في القرنبيط مثل فيتامين ب، فيتامين أ، والبوتاسيوم، تحمي الشعر وفروة الرأس من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل الشيب، كما أن تواجد مضادات الأكسدة الموجودة به تعمل على منع الشوارد الحرة من التسبب بأي أضرار مؤكسدة للشعر وفروة الرأس.

فوائد القرنبيط المسلوق لا تعد ولا تحصى، يحتوي القرنبيط على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والماء، واللذان يعتبران مهمين في الوقاية من الإمساك، الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ومن فوائد القرنبيط المسلوق أيضاً خفض فرص الإصابة بسرطان القولون.

فوائد القرنبيط المسلوق أيضاً

القرنبيط المسلوق غني بفيتامين سي والحديد وهي من المعادن الهامة للجسم للقضاء على الإنيميا وفقر الدم ، إذ يحتوي كوب واحد من القرنبيط المسلوق على 54.93 ملج من فيتامين سي ، هذا بالإضافة أنه غني بالمنجنيز ، حيث تحتوي نفس الكمية السابقة على 0.34 من المنجنيز .

القرنبيط المسلوق ومضادات الأكسدة يحتوي القرنبيط على مضادات الأكسدة الهامة لحماية الجسم من الجذور الحرة ، والوقاية من الأمراض التي تسببها مثل السرطان ، وأمراض القلب والأمراض المعدية ، كما يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة .

القرنبيط المسلوق غني بمضادات الالتهابات يحتوي القرنبيط على قدر كبير من الأحماض الدهنية ، و أوميغا 3 ، وفيتامين K ، وهي العناصر الهامة لعلاج الالتهابات، ويحتوي القرنبيط المسلوق على 0.21 جم من الأحماض الدهنية ، و 11.7 ميكروجرام من فيتامين كيه .

القرنبيط المسلوق طارد للسموم يحتوي القرنبيط على الجلاكوسينولات الغنية بالكبريت ، وهي تحمي الجسم من السموم والمواد المسببة للسرطان ، كما أنها تتكسر في المضغ وتنشط الأنزيمات لإزالة السموم الكبد وتطهير الجسم .

القرنبيط المسلوق يحمي أمراض القلب والأوعية الدموية يحتوي القرنبيط على الأليسين المضاد للأكسدة ومكافح للالتهابات ، مما يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وتقليل فرص التعرض للسكتة الدماغية .

القرنبيط المسلوق مفيد للهضم يحتوي القرنبيط على كم كبير من الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم ، إذ يحتوي كوب من القرنبيط المسلوق على 3.35 من الألياف التي تساعد على تنظيف الأمعاء .

القرنبيط المسلوق غني بالكبريت : وهو مركب فعال في إحباط نمو جرثومة الملوية البوابية بالمعدة ، والمسببة للقرحة المعدة والسرطان .

القرنبيط المسلوق هام للمرأة الحامل حيث أنه غني بحمض الفوليك ، وفيتامين بي اللذان يمنعان تشوهات الأنبوب العصبي للأجنة .

القرنبيط المسلوق للحماية من السرطان إذ أنه غني بإندوال -3- كربينول المضاد للسرطان ، وخاصة سرطان البروستاتا ، والثدي والمبيض ، وعنق الرحم، والقولون ، إذ أثبتت الدراسات الطبية أن استهلاك نصف كوب من القرنبيط بشكل يومي تعمل على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تتعدى ال50% .

القرنبيط المسلوق والتخسيس، يعد القرنبيط من أفضل الخضروات في أنظمة الرجيم ، إذ أنه من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، كما أنه خالي من الدهون المشبعة والكوليسترول ، إذ تقدر السعرات الحرارية لكوب واحد من القرنبيط المسلوق ب28.52 سعر حراري فقط .

فوائد القرنبيط المقلي

يحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة تساعد على منع حدوث طفرات في الخلايا وتقلل من اي أكسدة ضارة فيها قد تسببها الشوارد الحرة. يحتوي القرنبيط على نوع خاص من مضادات الأكسدة يدعى، يتواجد في خضار مثل الملفوف والبروكولي والقرنبيط، ووجد أنه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الأعضاء التناسلية.

يحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة تساعد على منع حدوث طفرات في الخلايا وتقلل من اي أكسدة ضارة فيها قد تسببها الشوارد الحرة.

يحتوي القرنبيط على نوع خاص من مضادات الأكسدة يدعى (Indole-3-carbinol)، يتواجد في خضار مثل الملفوف والبروكولي والقرنبيط، ووجد أنه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الأعضاء التناسلية.

فوائد القرنبيط للامساك

القرنبيط غني بالألياف الغذائية والماء مما يحمي الجهاز الهضمي من التعرض إلى بعض المشكلات، منها الإمساك والتهاب الأمعاء، والوقاية من التعرض إلى الإصابة بسرطان المعدة والقولون، فضلا عن أن القرنبيط يساعد على تسهيل عملية الهضم.

فوائد القرنبيط للحامل

القرنبيط مفيد جداً أثناء فترة الحمل سواء للأم أو للجنين. حيث يساعد في الوقاية من الامساك الذي يصاحب فترات الحمل غالباً. إضافة إلى أنه غني بفيتامين أ وفيتامين ب، وهي فيتامينات تساعد في نمو خلايا جسم الجنين. ويعتبر القرنبيط أحد المصادر الغنية جداً بفيتامين ج المعزز لمناعة الأم أثناء الحمل.

فوائد القرنبيط للمتزوجين

يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على بث النشاط في الجسم وزيادة القدرة على ممارسة الجنس. يساعد على تحفيز عمل الدورة الدموية خاصة في الأجهزة التناسلية مما يساعد على تقوية الانتصاب للرجال. يساعد على زيادة خصوبة الرجال بسبب احتوائه على مادة الفولات التي تحفز الخصوبة.

فوائد القرنبيط للرجال

يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على بث النشاط في الجسم وزيادة القدرة على ممارسة الجنس. يساعد على تحفيز عمل الدورة الدموية خاصة في الأجهزة التناسلية مما يساعد على تقوية الانتصاب للرجال. يساعد على زيادة خصوبة الرجال بسبب احتوائه على مادة الفولات التي تحفز الخصوبة.

فوائد القرنبيط المقلي أيضاً

تعزيز الهضم

مكافحة السرطان

تعزيز القدرة الذهنية

تحسين الدورة الدموية

القيمة الغذائية للقرنبيط

320 ملغرام من البوتاسيوم.

51.6 ملغرام من فيتامين سي.

16.6 ميكروغرام من فيتامين ك.

0ز197 ميكروغرام من فيتامين ب6.

61 ميكروغرام من حمض الفوليك.

27 سعر حراري.

2 غرام من البروتين.

0.3 غرام من الدهون.

5 غرام من الكربوهيدرات، بما في ذلك 2.1 غرام من الألياف و2 غرام من السكر.

24 ملغرام من الكالسيوم.

16 ملغرام من المغنيسيوم.

47 ملغرام من الفسفور.

أضرار القرنبيط

النفخة والغازات

التخثر الدموي أو تكون جلطات

يحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام هو الكولين ويساعد على تحسين: