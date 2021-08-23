فوائد القرنبيط المقلي لا تعد ولا تحصى، يحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة تساعد على منع حدوث طفرات في الخلايا وتقلل من اي أكسدة ضارة فيها قد تسببها الشوارد الحرة. يحتوي القرنبيط على نوع خاص من مضادات الأكسدة يدعى، يتواجد في خضار مثل الملفوف والبروكولي والقرنبيط، ووجد أنه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الأعضاء التناسلية.

يحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة تساعد على منع حدوث طفرات في الخلايا وتقلل من اي أكسدة ضارة فيها قد تسببها الشوارد الحرة.

يحتوي القرنبيط على نوع خاص من مضادات الأكسدة يدعى (Indole-3-carbinol)، يتواجد في خضار مثل الملفوف والبروكولي والقرنبيط، ووجد أنه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الأعضاء التناسلية.

القيمة الغذائية للقرنبيط

320 ملغرام من البوتاسيوم.

51.6 ملغرام من فيتامين سي.

16.6 ميكروغرام من فيتامين ك.

0ز197 ميكروغرام من فيتامين ب6.

61 ميكروغرام من حمض الفوليك.

27 سعر حراري.

2 غرام من البروتين.

0.3 غرام من الدهون.

5 غرام من الكربوهيدرات، بما في ذلك 2.1 غرام من الألياف و2 غرام من السكر.

24 ملغرام من الكالسيوم.

16 ملغرام من المغنيسيوم.

47 ملغرام من الفسفور.

فوائد القرنبيط المقلي

تعزيز الهضم

مكافحة السرطان

تعزيز القدرة الذهنية ( تنشيط الذاكرة)

تحسين الدورة الدموية

أضرار القرنبيط

النفخة والغازات

التخثر الدموي أو تكون جلطات

يحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام هو الكولين ويساعد على تحسين: