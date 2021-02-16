فوائد القسط الهندي للرجال عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل رجل، كما أن فوائد تناول القسط الهندي لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منه المرأة وكبار السن‎ ومرضى الكورونا.

نبتة القسط الهندي معروفة منذُ القِدم، وهي أحد النباتات الطبية واسعة الاستخدام في الهند، ينمو في المناطق الدائمة الخضرة، والرّطبة، وذات درجات الحرارة المنخفضة، مثل: سريلانكا، وماليزيا، والهند، ويمكن أن يصل طوله إلى ثلاثة أمتار، وهو نبات مُهدَّد بالانقراض؛ وذلك بسبب الحصاد غير المنتظم والجائر.

استُخدِم القسط الهندي قديماً كغذاء ودواء في الهند، مثل: استخدامه لعلاج الزّحار، والحمّى، ويكثر الطلب على هذا النبات في الأسواق المحلّية والإقليمية والدوليّة؛ بسبب كثرة استهلاكه، واستخدامه كدواء نباتيّ.

يتم حصاد نبات القسط الهندي للاستفادة من جذوره التي تتميّز برائحة عطرية قوية وطعم مر، كما أنّ شكلها مُشابه لنبات الجزر، وعادةً ما تكون الجذور قويّةً ويصل طولها إلى 60 سم تقريباً. من الممكن استخدام القسط الهندي كمطهر ومبيد للحشرات؛ لحماية الأقمشة الصوفية، أمَّا الزيت المُستخرَج منه فيُستخدَم عادةً في صناعة العطور وزيوت الشعر.

يتم استخدام جذور القسط الهندي كنوع من التوابل، كما تضاف إلى المشروبات الكحولية، والمشروبات الغازية، والحلويات لإضفاء النكهة المميزة.

تُعدّ منتجات القسط الهندي التي تحتوي على حمض الأريستولوشيك غير آمنة، ولذلك يجب عدم استخدام أيٍّ من منتجات القسط الهندي إلّا بعد التأكد من خلوّها من هذا الحمض.

فوائد القسط الهندي للرجال

من فوائد القسط الهندي للرجال يزيد من القدرة الجنسيّة لدى الرّجال، ويزيد الحيوانات المنويّة.

يمنع من تكون التّجلطات لإذابته للدّهون.

من فوائد القسط الهندي للرجال يخفض من نسبة الكولسترول السّيئ في الدم.

من فوائد القسط الهندي للرجال يقوي خلايا الدّماغ ويُنشط الذّاكرة.

نبات القسط الهندي يُطهّر الكلى ويزيد إدرار البول.

استهلاك القسط الهندي يضبط مستوى سكر الدم المرتفع.

نبات القسط الهندي يزيد من متانة الأعصاب وقوّتها.

يعد القسط الهندي مطهر الشعب الهوائية ويزيل البلغم.

سنقي الدم ويطهره.

نبات القسط الهندي يقوّي الجهاز المناعي للجسم.

مُستخلص القسط الهندي يزيد من توسُّع الشّرايين والأوردة ويمنع تكون الصّفيحات الدُّهنية.

يخفف من آلام الجيوب الأنفية.

من فوائد القسط الهندي للرجال يخفف من حدّة الشّخير أثناء النّوم.

يذهب حساسية الأنف.

يخفِف من انتشار الدّمامل في مختلف أنحاء الجسم.

يُهدِّئ القولون ويُخفف من الأعراض المصاحبة له.

يزيد من القدرة على الإنجاب ويعالج العقم.

يفيد في حالات التصلب اللّويحي.

يحمي من الإصابة بأمراض الجهاز التّنفسي، ويعمل على توسعة الشُّعب الهوائية.

يُعالج الأمراض الجلدية المختلفة كالذئبة الحمراء، والصدفيّة، وأمراض الجلد عامة.

يخفّف من تقرحات والتهابات الجلد والتّسلُّخات ويُخفي آثارها.

يخفف من التهابات اللثة والأسنان.

طريقة استخدام القسط الهندي للرجال

لعمل مطحون القسط الهندي أحضر القليل من القسط الهندي واطحنه ناعماً بالخلاط الكهربائي أو المطحنة.

تناول مقدار ملعقة صغيرة يومياً من عشبة القسط الهندي على الريق ثم اشرب كوب ماء، أو يمكنك خلط القسط الهندي بالماء ثم اشربه.

استخدام القسط الهندي يمكنك تناوله مخلوطاً بالعسل من خلال خلط كمية مناسبة من القسط الهند والعسل ووضعهما في برطمان ثم تناول مقدار ملعقة يومياً.

فوائد زيت القسط الهندي

يعالج مشاكل الإنجاب والعقم.

يتخلص من أمراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية.

يزيد الوزن بشكل كبير.

يحل مشاكل التهاب الحلق.

يقوي المعدة.

يتخلص من مشكلة الرشح.

يتغلب على مشاكل الغدة الدرقية.

يقتل الجراثيم الموجودة في جسم الإنسان.

يساعد البشرة في استعادة نضارتها.

يقلل من مشكلة القرحة في المعدة.

يعالج المشاكل الجلدية، مثل الأكزيما.

يشفي من الحروق الطفيفة.

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