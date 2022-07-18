فوائد القلقاس للتخسيس أنه يعد غني جداً بالألياف، حيث يحتوي كل 100 غرام منه على ما يقارب 5.1 غرام من الألياف التي قد يكون لها دور في إنقاص الوزن، ذلك لأن الألياف تبطئ من عملية الهضم الذي بدوره يزيد من الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

القلقاس يحتوي على النشويات المقاومة وهي كربوهيدرات لا يتم هضمها في الأمعاء الدقيقة وتتخمر في الأمعاء الغليظة، تعطي النشويات المقاومة نفس تأثير الألياف لذلك قد تساهم في نقصان الوزن.

وكما أن تناول الأطعمة الغنية بالنشويات المقاومة تقلل من عدد السعرات الحرارية الموجود في الطبق، فكلما زادت كمية النشويات المقاومة قلت السعرات الحرارية.

السعرات الحرارية في القلقاس بالسلق كل 100 جرام من القلقاس تحتوي على 98 سعر حراري. نصف كوب من القلقاس المطبوخ يساوي 55 سعر حراري.

وبعد أن يقشر القلقاس ويقطع، ينقع في ماء ساخن لمدة 30 دقيقة، ثم يرفع من الماء ويوضع في وعاء ويغسل تحت الماء الجارى وينظف جيدًا بالأصابع. والقلقاس له ملمس لزج لذلك إن هذه المادة اللزجة في القلقاس التي توجد به تؤدى إلى تعكير المياه، فيجب دعكه وتنظفيه جيدًا ولا تشعر بأنه لزج ثم يوضع في وعاء آخر.

هل القلقاس المطبوخ يزيد الوزن؟

لا، يعد القلقاس أحد النباتات الغنية بالألياف، حيث يحتوي كل 100 غرام منه على ما يقارب 5.1 غرام من الألياف التي قد يكون لها دور في إنقاص الوزن، ذلك لأن الألياف تبطئ من عملية الهضم الذي بدوره يزيد من الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

ويحتوي كل 100 غرام من القلقاس على 142 سعرة حرارية فقط، كما أن احتوائه على الألياف والنشويات المقاومة تجعله مصدرًا جيدًا يمكن تناوله عند اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن.

فوائد القلقاس واضراره

فوائد القلقاس

تحسين النظر والرؤية

الوقاية من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة

الحماية من أمراض الدم أو إبقائها تحت السيطرة.

تعزيز الدورة الدموية وتقويتها.

خفض فرص الإصابة بمرض السكري

تعزيز مناعة الجسم وتقويتها خصوصاً مع ما يحتوي عليه من نسب عالية من فيتامين ج.

أضرار القلقاس

إن لم يتم طبخ القلقاس فسوف يصبح ساماً وخطير.

يجب نقع القلقاس في الماء لمدة طويلة وكافية للتخلص من نسب الأوكستاليتات السامة.

ينصح بارتداء القفازات في حالة تجهيز كمية كبيرة من القلقاس لأنه يحتوي على مواد سامة.

لا ينصح بتناول القلقاس نيئا لأنه قد يسبب الشعور بحرقان في الجهاز الهضمي والفم.

الابتعاد عن الثمار التي لها جذور تالفة أو متقطعة لأنها من أسباب حدوث الحكة كأعراض جانبية.

عند تناول القلقاس بكميات كبيرة ومفرطة قد يسبب السمنة، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

يجب نقع القلقاس قبل طهيه في ماء بارد للتخلص من المادة السامة التي تفرز بعد تقشيره وتقطيعه.

يمكن تجنب أضرار القلقاس من خلال طريقة اختياره عند الشراء، حيث يفضل اختيار الثمرة ذات الجذور البارزة القوية.

يسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والغازات لذلك لا ينصح مرضى القولون العصبي بتجنب تناوله.

يسبب ألم حاد في الفم والحلق، وإذا لم يتم علاجها بأسرع وقت قد تسبب انسدادا في مجرى التنفس العلوي.

يمكن طهي القلقاس بعدة طرق ولا يوجد مشكلة في ذلك ولكن الأهم هو طهيه جيدًا سواء بالغليان أو على البخار أو حسب الرغبة لتجنب ظهور أضرار القلقاس.

بعض الأشخاص لا يقومون بغسل القلقاس قبل طهيه وهي من الأخطاء الخطيرة والشائعة، ويجب غسله جيدًا قبل طهيه والتخلص من الأطراف الزائدة وتقشير القشرة كلها جيدًا، مع ارتداء قفازات.

هل القلقاس يرفع السكر؟

يحتوي القلقاس على نوع خاص من النشا المعروف باسم النشا المقاوم، لا يمكن للبشر هضمه، وبالتالي لا يرفع مستويات السكر في الدم.

أضرار القلقاس للرجيم

يؤدي إلى السمنة عند تناوله بإفراط؛ ذلك بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

يسبب الحرقة في الفم والمعدة، إن تم تناوله نيئًا.

يسبب نفخة وغازات لدى البعض.

فوائد القلقاس للشعر

يحتوي القلقاس على الفيتامينات والعناصر المغذية

حماية الشعر من التساقط

يعزّز من نمو بصيلات الشعر

يساعد تناوله في الحصول على السوائل التي يحتاجها، وبالتالي يعمل على ترطيب الجلد أيضاً وحمايته من التشقق أو ظهور علامات التقدّم في السن، مثل الشيخوخة والتجاعيد.

فوائد القلقاس للاطفال

تعزيز المناعة عند الاطفال

يحمي الاطفال من الإصابة بالأمراض المعدية.

يحمي من الإصابة بأمراض السرطان.

يساعد على تعزيز عمل الجهاز الهضمي في جسم الاطفال.

يساعد على توازن نسبة السكر في الدم عند الاطفال خصوصا الذين يفضلون تناول الحلويات بشكل مفرط وكبير.

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