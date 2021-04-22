فوائد الكاكا على الريق لا تعد ولا تحصى، تعمل الكاكا على الريق كمضاد أكسدة طبيعي يحارب الجذور الحرة، وذلك يجعل من ثمار الكاكا خيار مناسب لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بتقدم العمر، والحفاظ على بشرة صحية.

تحتوي الكاكا الفيتامينات على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ ، وفيتامين ب6، والألياف الغذائية، والمعادن، وأهمها المغنيسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والفوسفور، وتحتوي أيضاً على العديد من المركبات العضوية الهامة، والتي تنتمي لعائلة فيتامينات ب المعقدة.

فوائد الكاكا على الريق

فوائد الكاكا على الريق للسيطرة على ضغط الدم

يعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية المهمة المتواجدة في الكاكا، وللبوتاسيوم دور كبير في خفض ضغط الدم، ما يزيد من كمية الدم المتدفق إلى كافة أجزاء ومناطق الجسم، يساعد ضغط الدم المنخفض على تقليل الضغوطات المختلفة التي يتعرض لها جهاز الدوران بوتيرة يومية، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والدم.

فوائد الكاكا على الريق لتنظيم عمليات الأيض

تحتوي الكاكا على العديد من العناصر الغذائية التي تنتمي لعائلة فيتامنات ب المعقدة، كما أنها تحتوي على نسب كبيرة من حمض الفوليك ومادة الثيامين، وهي مواد تعد هامة جدًا في عمليات الأيض المختلفة في الجسم، وكما أن لهذه العناصر الغذائية التي تحتوي عليها الكاكا القدرة على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم ورفعها، ونحت العضلات.

فوائد الكاكا على الريق للوقاية من السرطان

تعد فاكهة الكاكا غنية بالعناصر والمواد المضادة للسرطان، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الشوارد الحرة بشكل أكثر فعالية، وحماية الجسم عمومًا من الأمراض العديدة.

كما أن احتواء الكاكا على نسب عالية من فيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين أ (Vitamin A) بالإضافة إلى بعض المركبات الفينولية ساعد كثيرًا في محاربة مختلف أنواع السرطانات والأورام الخبيثة.

فوائد الكاكا على الريق لصحة العين

تحتوي ثمار الكاكا على فيتامين أ ومضادات الأكسدة الطبيعية فوائده لصحة العين، حيث تحتوي ثمرة الكاكا الواحدة على ما يزيد عن 50% من احتياج الجسم اليومي من فيتامين أ المهم لصحة العين والنظر السليم، وكما تحتوي ثمار الكاكا على مركبات اللوتين و الزيزانثين المضادة للأكسدة، والتي تحافظ أيضاً على النظر السليم وتحمي العين من الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

فوائد الكاكا على الريق لتعزيز جهاز المناعة

تعد الكاكا إحدى الفواكه التي تعزز من صحة جهاز المناعة بشكل طبيعي، وذلك يعود لمحتواها العالي من فيتامين ج، إذ إن حبة واحدة من الكاكا تحتوي على 80% من حاجتك اليومية من فيتامين ج.

يعمل فيتامين ج على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء عمومًا، والتي تعد خط الدفاع الرئيس للجسم في مواجهة الميكروبات، والجراثيم، والالتهابات، والأمراض المعدية المختلفة.

فوائد الكاكا على الريق للمساعدة على الهضم

تعد الكاكا مصدر ممتاز للألياف الغذائية، إذ تحتوي حبة الكاكا الواحدة على ما يقارب 20% من حاجة الجسم اليومية من الألياف، وتساهم الألياف على تسهيل حركة القناة الهاضمة، وعمليات تصريف وإخراج الفضلات عبر البراز، وزيادة إفراز الأنزيمات الهاضمة،والتخلص من الإمساك.

فوائد الكاكا على الريق للتخفيف من فرص الإصابة بالأورام

تناول الكاكا قد يساعدك على التقليل من فرص الإصابة بالأورام المختلفة، وذلك لاحتوائها على مركبات كيميائية تحفز موت خلايا الأورام، لذا قد يساعد تناول فاكهة الكاكا بانتظام على تقليص حجم الأورام في الجسم.

فوائد الكاكا على الريق لإيقاف الشيخوخة المبكرة

تعتبر فاكهة الكاكا غنية بالفيتامينات خاصة فيتامين أ، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها من المركبات والعناصر التي تعد من ضمن مضادات الأكسدة فإن تناولها يساعد على التقليل من اضطرابات عمليات الأكسدة الداخلية، والتي يتسبب حدوثها في شيخوخة مبكرة للجسم.

فوائد الكاكا على الريق لتحسين النظر

تحتوي الكاكا على مادة الزياكسانثين وهي إحدى أفراد عائلة فيتامينات ب المعقدة، وتعد هذه المادة مفيدة بشكل مباشر لصحة النظر والعينين، كما تشير بعض الدراسات إلى دور هذه المادة في التقليل من وتيرة شيخوخة الخلايا، والتقليل من فرص الإصابة بالعمى الليلي.