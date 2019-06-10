فوائد الكرز الأحمر لمرضى السكري

الكرز الأحمر يُعد من الأغذية الغنيّة بالمواد الغذائية كالبوتاسيوم، والأنثوسيانين، وفيتامين ج، والألياف، والميلاتونين، والكاروتينات، والكيرسيتين، وغيرها، كما يتأثر تركيز هذه المواد بعوامل كثيرة؛ من تركيز الأشعة فوق البنفسجية، ودرجة النُضج، وظروف التخزين، وعمليات المُعالجة.

ومن الجدير بالذكر أنّ لها فوائد صحية لتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض؛ كالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والأمراض الالتهابية، ومرض ألزهايمر.

وأشارت العديد من الدراسات إلى دور الكرز في تنظيم مستوى السكر الطبيعي في الدم؛ حيث أوضحت دراسةٌ أجريت عام 2012 أنّ مستخلص الكرز يساعد في السيطرة على مستوى سكر الدم، إضافةً إلى دوره في التقليل من مضاعفات مرض السكري، وفي مقال نشر عام 2017 وُجد أنّ مادة الأنثوسيانين الموجودة في الكرز والتوت الأزرق تستهدف مشكلة حساسية الإنسولين، وتساعد على تحسين بعض الحالات كمرض السكري.

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