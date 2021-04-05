فوائد الكرز الاحمر لا تعد ولا تحصى، يعد الكرز الاحمر أحد الفواكه الصيفية المشهورة بمذاقها الحلو ولونها الجميل، والغنية بقيمها الغذائية، يمتاز الكرز غامق اللون الأحمر المائل إلى سواد بكونه مصدر رائع للفلافونويدات وهي مضادات أكسدة قوية.

من فوائد الكرز الاحمر أنه غني بالألياف المهمة للحفاظ على المعدة، والتي تساعد على الهضم بشكل أفضل، والحفاظ على الوزن الصحي والتقليل من دهون الجسم، التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، الحماية من بعض أنواع السرطان.

فوائد الكرز الاحمر

الكرز الأحمر لتسكين الآلام ومضاد للالتهابات

يحتوي الكرز الاحمر على مواد تعرف باسم الأنثوسيانين وهي الأصباغ المسؤولة عن لون الكرز، وهذه المركبات بحسب مركز فإنها تعمل على تقليل الألم المرتبط بالالتهابات، وخاصة آلام التهاب المفاصل والنقرس.

الكرز الأحمر لتعزيز صحة العظام

يحتوي الكرز الاحمر على أهم المعادن الضرورية لنمو العظام وتقويتها، وهي الكالسيوم والمغنيسيوم، كما ويحيوي على مادة البورون ، مما يساعد على زيادة صحة العظام عندما تستهلك جنبًا إلى جنب مع المغنيسيوم والكالسيوم.

الكرز الأحمر لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض

يحوي الكرز مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة التي لها قدرة على محاربة الجذور الحرة ومنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه وخاصة الكاروتينات التي تعمل على إبطاء علامات التقدم بالسن والشيخوخة، وجميع أنواع الكرز تحوي مضادات الأكسدة إلا أنها قد تختلف بتركيزها بحسب لون الكرز ويعتبر الكرز الحامض أغنى أنواع الكرز بمضادات الأكسدة.

الكرز الأحمر لتنظيم ساعات النوم ودورته

الكرز يحوي بشكل طبيعي على مادة الميلاتونين وهي مادة يفرزها الدماغ وتساعد على تنظيم ساعات النوم ودورته، وهذه المادة يتم إنتاجها في الظلام وتتأثر بعدة عوامل منها الإضاءة الاصطناعية التي نتعرض لها مما يحد من إنتاج الميلاتونين، ولذا فإن تناول أغذية مثل؛ الكرز يساهم في زيادة مستوياتها في الجسم.

الكرز الأحمر لتخفيف الوزن

يحوي الكرز من مكوناته ما يزيد عن 75% ماء، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية ومستويات قليلة من السعرات الحرارية وبهذا فإن الكرز يعد غذاء مميز لمن يطمح لخسارة الوزن إذ أنها تعزز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، والتقليل من الوجبات المتناولة لاحقًا، وبمذاقه الحلو فهو وجبة خفيفة مميزة كبديل للحلويات والأغذية العالية بالطاقة.

الكرز الأحمر لتعزيز صحة القلب

يساعد تناول الكرز الاحمر في تقليل مستويات الكولسترول في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه في الدم، وبالتالي فهو يساهم في تعزيز صحة القلب، كما وأن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم يعمل على تنظيم مستويات ضغط الدم مما يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، ومحتواه من مضادات الأكسدة القوية يحارب التهابات القلب.