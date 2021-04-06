فوائد الكرز للاطفال لا تعد ولا تحصى، من الممكن تقديم الكرز للطفل منذ عمر 8 أشهر لكن مع إستشارة الطبيب في ذلك قبل تناوله، كما أن الكرز لا يسبب أي نوع من الحساسية.
الكرز الأحمر يقي جسم الطفل من الكثير من الالام كآلام المفاصل والروماتيزم، وتناول الكرز الاحمر يعمل على تسهيل عملية الهضم مع منع التعرض للإمساك و تلين الأمعاء ومن ثم التخلص من الفضلات.
يحتوي الكرز الأحمر علي الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ و فيتامين ج بالإضافة إلي عناصر أخري مثل البوتاسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنسيوم، والنحاس، والفسفور، إن كوب واحد من الكرز يعطي مقدار 20 مجم من عنصر الكالسيوم المفيد للعظام.
ومن الممكن تقديم الكرز للطفل منذ عمر 8 أشهر لكن مع إستشارة الطبيب في ذلك قبل تناوله، كما أن الكرز لا يسبب أي نوع من الحساسية.
تظهر فوائد الكرز للاطفال في تحسين جودة ومدة النوم بطريقة أمنة من خلال تناوله قبل النوم حيث وجد أن الكرز يحتوي على هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم الجيد، والذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ بالإضافة إلى احتوائه على التربتوفان والانثوسيانين اللذان يحفزان الجسم على إنتاج وإطالة مفعول الميلاتونين.
فوائد الكرز للاطفال
- الكرز الأحمر يقي جسم الطفل من الكثير من الالام كآلام المفاصل والروماتيزم.
- الكرز الأحمر له دور كبيرفي إدرار البول وعلاج ومنع حدوث التهابات المجاري البولية
- الكرز الأحمر يعمل على تسهيل عملية الهضم مع منع التعرض للإمساك و تلين الأمعاء ومن ثم التخلص من الفضلات.
- يساهم الكرز الأحمر الحامض وكذلك عصيره بوجه أخص علي النوم بشكل جيد.
- من فوائد الكرز الأحمر للاطفال التقليل من حدة الإنتفاخات.
- من فوائد الكرز الأحمر للاطفال تقوية الجهاز المناعي وهذا لأنه مصدرًا هاماً للكثير من المعادن والفيتامينات وكذلك مضادات الأكسدة الهامة التي بدورها تقي الجسم من التعرض لأي نوع من العدوي (Infection) بالإضافة إلي إحتوائه علي أنزيم الميلاتونين.
- يعمل الكرز الحلو علي الحماية من التعرض إلي السرطان وذلك لما يحتويه علي بعض الفيتامينات وبالأخص فيتامين ج وكذلك عنصر الأنثوسيامين، لكن هذا الأمر يحتاج إلي المزيد من الدراسات للتأكد من فعاليته.
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