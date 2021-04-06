فوائد الكرز للاطفال لا تعد ولا تحصى، من الممكن تقديم الكرز للطفل منذ عمر 8 أشهر لكن مع إستشارة الطبيب في ذلك قبل تناوله، كما أن الكرز لا يسبب أي نوع من الحساسية.

الكرز الأحمر يقي جسم الطفل من الكثير من الالام كآلام المفاصل والروماتيزم، وتناول الكرز الاحمر يعمل على تسهيل عملية الهضم مع منع التعرض للإمساك و تلين الأمعاء ومن ثم التخلص من الفضلات.

يحتوي الكرز الأحمر علي الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ و فيتامين ج بالإضافة إلي عناصر أخري مثل البوتاسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنسيوم، والنحاس، والفسفور، إن كوب واحد من الكرز يعطي مقدار 20 مجم من عنصر الكالسيوم المفيد للعظام.

ومن الممكن تقديم الكرز للطفل منذ عمر 8 أشهر لكن مع إستشارة الطبيب في ذلك قبل تناوله، كما أن الكرز لا يسبب أي نوع من الحساسية.

تظهر فوائد الكرز للاطفال في تحسين جودة ومدة النوم بطريقة أمنة من خلال تناوله قبل النوم حيث وجد أن الكرز يحتوي على هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم الجيد، والذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ بالإضافة إلى احتوائه على التربتوفان والانثوسيانين اللذان يحفزان الجسم على إنتاج وإطالة مفعول الميلاتونين.

فوائد الكرز للاطفال