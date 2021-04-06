فوائد الكرز للحامل حيث يمتلك الكرز القدرة على تحسين النوم والمزاج والأداء المعرفي للحامل خلال ثلاثة أيام من استهلاكه، كما أنه يخفض الكورتيزول الذي يعد أحد علامات التوتر والقلق عند الحوامل. يقول الباحثون إن تناول الحامل للكرز الحلو مدة شهر يخفف من أعراض القلب، والسكتة الدماغية، واضطرابات المناعة الذاتية، كما أنه علاج للسعال.

يعدّ الكرز أحد الفواكه الصحية والمناسبة للحامل وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، والألياف الغذائية التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي تخفيف الإمساك، بالإضافة لاحتوائه على الأنثوسيانين الذي يعطيه لونه المميّز، ومركب الميلاتونين الذي قد يساعد الحامل على النوم بشكل أفضل كما أنّه يُمكن أن يكون مفيداً لنمو دماغ الطفل، كما يتميّز الكرز بأنه من الفواكه منخفضة السعرات الحراريّة.

فوائد الكرز للحامل

الكرز يقاوم الالتهابات:

يعمل الكرز على مقاومة الالتهابات التي قد تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل لاحتوائه على مادة الكويرسيتين، وهي مادة طبيعية تعمل على مقاومة الالتهابات، وبما أن الحامل قد تتعرض لبعض الالتهابات بعد الولادة، فسيكون من الجيد أن تتناول بعضًا من الكرز الطازج أو مربى الكرز أو الكرز المجفف، وخاصةً في الشهر الأخير من الحمل.

الكرز يحتوي على مضادات للأكسدة:

يتميز الكرز عن كثير من الفواكه بأنه غني جدًّا بمضادات الأكسدة التي تحتاجها الحامل بشدة هي وجنينها، حيث يحتوي كل 250 ملليجرامًا من الكرز على ما يقرب من خمس حصص من بعض الفواكه والخضروات، كالبازلاء والبطيخ والموز والجزر، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه على محاربة الخلايا السرطانية والجلطات التي قد تتعرض لها الكثير من النساء الحوامل، وتحارب كذلك علامات الشيخوخة.

الكرز يحسن الحالة المزاجية:

تعاني الكثير من الحوامل من تقلبٍ شديدٍ في المزاج خلال هذه الفترة، لذا فإن تناولها للقليل من الكرز يحسن الحالة المزاجية للحامل ويهدئ أعصابها ويساعدها على الاسترخاء.

الكرز يقلل نسبة الكوليسترول في الدم:

يحتوى الكرز على خصائص تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، وبما أن الحوامل من الصعب عليهن التحكم في نوعية الأطعمة المتناولة، فمن الطبيعي أن ترتفع نسبة الكوليسترول في الدم لديهن، لذلك عزيزتي ننصحك بتناول الكرز من أجل تخفيض نسبة الكوليسترول.

الكرز يحد من آلام الرأس:

من الأعراض الطبيعية التي تتعرض لها الحامل الشعور المتكرر بالصداع، لذا ننصحك بتناول الكرز لأنه يحد من الشعور بآلام الصداع المستمرة والمتكررة.

الكرز ينظم الساعة البيولوجية:

الكثر من الحوامل تعاني من مشاكل الأرق أثناء النوم خلال فترة الليل، لذا ننصحك بتناول عصير الكرز ليسهل عليك الدخول في النوم، وذلك وفقًا لدراسة أمريكية أجريت في جامعة تكساس، حيث أثبتت هذه الدراسة أن كوبًا صغيرًا من عصير الكرز الحامض، يساعد على ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان.