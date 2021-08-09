فوائد الكرفس المغلي لا تعد ولا تحصى، حيث يمنح الكرفس المغلي الشعور بالإمتلاء والشبع، وينظم الكرفس المغلي عملية الأيض أثناء الرجيم.

يسهل عملية هضم العديد من الوجبات التي يتم تناولها ضمن الحميات الصحية المتنوعة، ويحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحراري" 20 سعرة حرارية" وبالتالي لا يزيد الوزن نهائياً، ويدر البول بفعالية خصوصاً أثناء الرجيم.

ينتمي الكرفس إلى عائلة معينة من الخضراوات، قد تتسبب بردود فعل تحسسية لدى البعض عند تناولها، وبعض ردود الفعل التحسسية هذه قد تكون قاتلة، ويحتوي الكرفس على كميات عالية نسبيًا من الصوديوم فساق الكرفس يحتوي على 35 غرامًا من الصوديوم تقريبًا، وهي كمية لا تعد خطيرة، ولكن تستدعي بعض الحذر.

القيمة الغذائية للكرفس

الألياف الغذائية.

الماء.

مضادات الأكسدة.

الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ك (Vitamin K)، وفيتامين أ (Vitamin A)، وفيتامين ج (Vitamin C)، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك (Folic acid).

فوائد مغلي الكرفس

الكرفس المغلي من المشروبات الطبيعية التي تكافح نزلات البرد.

الكرفس المغلي يحسن من أداء الجهاز الهضمي بشكل عام ويعمل على حماية الجسم من عسر الهضم.

يساعد الكرفس المغلي في مشاكل احتباس السوائل ويخلص الجسم من أي سموم موجودة فيه حيث أنه مدر جيد للبول.

من فوائد مغلي الكرفس أنه علاج طبيعي ممتاز لعلاج الإمساك ويعمل على تخلص الجسم من البراز بشكل طبيعي.

الكرفس المغلي يعمل على تقليل أعراض الربو.

الكرفس المغلي يخلص الشخص من مشاكل عدم النوم لفترة طويلة والأرق.

يساعد الكرفس المغلي في تقوية عضلة القلب ويحسن من وظيفة الأوعية الدموية الموجودة في الجسم.

من فوائد الكرفس المغلي يساعد في تهدئة السعال.

يعمل الكرفس على خفض ضغط دم الجسم المرتفع.

يعتبر الكرفس مسكنًا عامًا جيدًا ضد التهاب المفاصل والروماتيزم.

طريقة عمل عصير الكرفس

مقادير عصير الكرفس

5 أعواد من الكرفس

3 حبات من الليمون

العسل الأبيض

طريقة عمل عصير الكرفس

أولاً يتم استخدام 5 أعواد من الكرفس وثلاثة حبات ليمون ولتر ماء.

ثم توضع المقادير في الخلاط الكهربائي بعد تقطيعها وتنظيفها جيدًا

ثم تُصفى حتى يتم التخلص من قشور الليمون ويتم وضعها في أكواب وتحليتها بالعسل الأبيض، وصحتين وعافية.

فوائد عصير الكرفس