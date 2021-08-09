فوائد الكرفس للرجيم، الجنس، ولمرضى السكري

فوائد الكرفس لا تعد ولا تحصى، حيث يعد الكرفس غني بالعديد من العناصر الغذائية؛ فهو يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ج، بالإضافة إلى الفولات، والبوتاسيوم، والصوديوم والفلوريد، وكمياتٍ جيدةٍ من الكولين.

ويتميز الكرفس بامتلاكه مؤشراً جلايسيميّاً منخفضاً؛وهو مؤشر للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات؛ يعتمد على كيفيّة رفع هذه الأطعمة لسكر الدم، ورغم أنّ المؤشر الجلايسيمي لا يُعدّ نظاماً غذائياً بحدّ ذاته؛ إلّا أنّه أحد الأدوات العديدة التي تساعد على اختيار الأطعمة؛ مثل: حساب السعرات الحرارية أو حساب الكربوهيدرات، وبشكلٍ عام؛ تُهضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيميّ المنخفض، ويتمّ امتصاصها ببطءٍ نسبياً، أمّا الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيميّ المرتفع فإنّها تُمتصّ بشكلٍ سريع، ومن الجدير بالذكر أنّ المؤشر الجلايسيميّ للكرفس النيّئ هو 35، ويزداد مع الطبخ بشكلٍ كبيرٍ ليصل إلى 85.

القيمة الغذائية للكرفس

الألياف الغذائية.

الماء.

مضادات الأكسدة.

الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ك، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.

فوائد الكرفس للرجيم

يساهم الكرفس في خسارة الوزن بشكل كبير وسريع.

يعمل الكرفس على تقليل نسبة السكريات التي تتواجد في الجسم.

يعمل الكرفس على خفض كمية الدهون التي تتواجد في الجسم وخاصة في منطقتي الأرداف والبطن.

يساعد الكرفس في تخليص الجسم من الدهون الزائدة به وأيضاً تطهيره من السموم.

طرق تناول الكرفس للرجيم

يفضل تناول الكرفس نيئاً كونه نوع من الخضروات أو تناوله حتى مطبوخاً.

يمكن إدخال الكرافس في السلطات أيضاً.

يمكن إدخال الكرفس في عدد كبير من أنواع الشوربات.

يمكن استخلاص عصير من الكرفس نفسه ومن ثم تناوله كمشروب مثل الشاي.

فوائد بذور الكرفس

فوائد بذور الكرفس تعزيز صحة العظام

تحتاج عظام الإنسان إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن حتى تحافظ على صلابتها وصحتها، وتحتوي بذور الكرفس على عدد كبير منها، حيث أن ملعقة واحدة من بذور الكرفس تمد الإنسان بحوالي 12% من الحصة اليومية الخاصة بالكالسيوم، وهو من المعادن الأساسية لتكوين العظام.

إلى جانب ذلك فإن هذه البذور غنية بالمنغنيز الضروري لتنشيط إنزيم معين في الجسم، والذي يعمل على إنتاج بروتين مهم لتكوين أنسجة العظام والغضاريف.

فوائد بذور الكرفس المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء

يعتبر الحديد ضروريًا من أجل تكوين خلايا الدم الحمراء والتي تحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم.

حيث إن ملعقة واحدة من بذور الكرفس تحتوي على 17% من الحصة اليومية الموصى بها من الحديد للنساء، و38% من الحصة للرجال.

ومن الضروري أن يترافق تناول هذه البذور مع مصادر فيتامين ج، والتي تعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم.

فوائد بذور الكرفس تحسين مستويات السكر في الدم

للمغنيسيوم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان ومن بينها تنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على مستوى السكر في الجسم، هذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والمضاعفات المرتبطة به أيضًا.

لحسن الحظ أن بذور الكرفس تمدك بكمية مناسبة من هذا المعدن، بالتالي هي مهمة لهذا السبب.

فوائد بذور الكرفس خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة

تمتاز بذور الكرفس بأنها تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، أي أنها تعمل على محاربتها وتحمي الجسم منها، إلى جانب ذلك تتمتع بذور الكرفس بخصائصها المضادة للأكسدة أيضًا والتي تحمي الخلايا من الضرر وتساعد في إصلاح المتضرر منها.

ينتمي الكرفس إلى عائلة معينة من الخضراوات، قد تتسبب بردود فعل تحسسية لدى البعض عند تناولها، وبعض ردود الفعل التحسسية هذه قد تكون قاتلة، ويحتوي الكرفس على كميات عالية نسبيًا من الصوديوم فساق الكرفس يحتوي على 35 غرامًا من الصوديوم تقريبًا، وهي كمية لا تعد خطيرة، ولكن تستدعي بعض الحذر.

فوائد مغلي الكرفس

الكرفس المغلي من المشروبات الطبيعية التي تكافح نزلات البرد.

الكرفس المغلي يحسن من أداء الجهاز الهضمي بشكل عام ويعمل على حماية الجسم من عسر الهضم.

يساعد الكرفس المغلي في مشاكل احتباس السوائل ويخلص الجسم من أي سموم موجودة فيه حيث أنه مدر جيد للبول.

من فوائد الكرفس المغلي أنه علاج طبيعي ممتاز لعلاج الإمساك ويعمل على تخلص الجسم من البراز بشكل طبيعي.

الكرفس المغلي يعمل على تقليل أعراض الربو.

الكرفس المغلي يخلص الشخص من مشاكل عدم النوم لفترة طويلة والأرق.

يساعد الكرفس المغلي في تقوية عضلة القلب ويحسن من وظيفة الأوعية الدموية الموجودة في الجسم.

من فوائد الكرفس المغلي يساعد في تهدئة السعال.

يعمل الكرفس على خفض ضغط دم الجسم المرتفع.

يعتبر الكرفس مسكنًا عامًا جيدًا ضد التهاب المفاصل والروماتيزم.

أضرار بذور الكرفس

قد يُسبب ضرر لمرضى التهاب الكلى. قد تتفاعل بذور الكرفس مع الأدوية الأحرى كأدوية تخثر الدم ومدرات البول والليثيوم وأدوية الغدة الدرقية. قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من بذور الكرفس لذلك يجب الانتباه إلى حدوث أي تغيرات جلدية كالاحمرار. إن بذور الكرفس غير آمنة للحوامل لما قد تسببه من انقباضات في الرحم التي قد تؤدي للإجهاض.

أضرار بذور الكرفس على الحامل

أضرار بذور الكرفس عند مرضى انخفاض ضغط الدم

من أضرار بذور الكرفس أنها من الممكن أن تجعل بشرتك شديدة الحساسية للأشعة فوق البنفسجية

إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب لقاح فمن المحتمل أيضًا أن تكون لديك حساسية من بذور الكرفس.

تتفاعل بذور الكرفس مع عدد من الأدوية بما في ذلك الأدوية التي يتم تناولها لمنع تجلط الدم، ومدرات البول

بذور الكرفس تأثر على مرضى التهاب الكلى؛ لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكلى الحاد تجنب تناول بذور الكرفس.

طريقة عمل عصير الكرفس

مقادير عصير الكرفس

5 أعواد من الكرفس

3 حبات من الليمون

العسل الأبيض

طريقة عمل عصير الكرفس

أولاً يتم استخدام 5 أعواد من الكرفس وثلاثة حبات ليمون ولتر ماء.

ثم توضع المقادير في الخلاط الكهربائي بعد تقطيعها وتنظيفها جيدًا

ثم تُصفى حتى يتم التخلص من قشور الليمون ويتم وضعها في أكواب وتحليتها بالعسل الأبيض، وصحتين وعافية.

فوائد عصير الكرفس

يحتوي عصير الكرفس المحضر في المنزل على محتوى منخفض نسبيًا من السكر والسعرات الحرارية والالياف، وفي معظم المنتجات المتاحة تجاريًا يتم خلطه مع أنواع أخرى من العصائر التي تخفي طعمه المر ، مع إضافة الكثير من السكر والسعرات الحرارية.

عصير الكرفس ليس سيئًا لكن، يجب ألا تخدع نفسك بالتفكير في أنه يمكن أن يجعلك تفقد الوزن أو تتخلى عن نظام غذائي غير صحي أو تعالج الأمراض.

يحتوي عصير الكرفس على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على علاج التهاب المفاصل أو الحماية من الإصابة به من الأصل، ويعزى ذلك لقدرة مضادات الأكسدة هذه على منع جهاز المناعة من إبداء ردود فعل تعزز التهاب المفاصل وتفاقم الحالة.

من فوائد عصير الكرفس أنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وقد يعزى ذلك لخصائصه المدرة للبول أو لقدرته على تحسين الهضم بشكل عام.

يبدو أن عصير الكرفس هو التوجه الحالي الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي للتخلص من السموم.

فوائد الكرفس للجنس

يعتبر الكرفس من أفضل الأغذية للصحّة الجنسيّة، إذ أنّه يزيد القدرة الجنسيّة ويطيل مدّة الجماع بين الزوجين ويؤخّر القذف،الكرفس يزيد الرغبة الجنسيّة عند الزوجين، ومن فوائد الكرفس للجنس أيضاً أنه يساعد على انتصاب القضيب.

وبحسب الأبحاث والدراسات هناك فوائد مهمة للجنس وخصوصاً للرجال لأن لهذه النبتة الخضراء أثر منشط على الأعضاء الجنسية عند النساء والرجال ، كما أن فوائدها لا تقتصر على الجنس فقط ، فله فوائد للشعر والحامل ومرضى السكري، وكل ذلك بحاجة طبعاً لاستشارة الطبيب.

فوائد الكرفس لمرضى السكري