من فوائد الكزبرة للسكري أنه يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وأن مركبات الفلافونويد والتربينويدات والأحماض الفينولية الموجودة في الكزبرة تساهم في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم عند تناولها عن طريق الفم لدى المصابين بمرض السكري.

ومن فوائد الكزبرة للسكري أيضاً أن لها فائدة في تخفيف ألم الأعصاب الناجم عن مرض السكري، وتحافظ الكزبرة على استقرار مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري عن طريق التحكم في إفراز الأنسولين في الجسم.

تجربتي مع الكزبرة للسكر غذا تم اضافتها إلى الملوخية فهي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وإذا تم إضافتها إلى السبانخ حيث أن السبانخ عند تحضيرها يتم اضافة الكزبرة إليها وبالتالي تقلل من مستوى السكر في الدم، وإذا تم تحضير القلقاس وتم اضافة الكزبرة إليه ويساعد مريض السكر على خفض من مستوى السكر لديه، وإذا تم تناول ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة أو مقدار كوب الا ربع من الكزبره الخضراء يساعد مريض السكر على خفض مستوى السكر وكذلك تخليص الجسم من السموم بشكل عام.

أضرار الكزبرة

التحسس خاصة الحساسية تجاه الشمس وممكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد

الاكتئاب

انقطاع الدورة الشهرية أو تأخرها

آلام المعدة

الإسهال الشديد

إذا وضعت الكزبرة على الجلد تحسسات جلدية وتهيجات والتهابات.

تخفض من ضغط الدم

فوائد الكزبرة الجافة للجنس

دعم الصحة الجنسية والخصوبة

علاج ضعف الانتصاب

بذور لعلاج السكر تعتبر بذور الكتان وزيت بذور الكتان من المواد الغذائية التي لها تأثير إيجابي على مرضى داء السكري، حيث يقلل تناولها واستهلاكها من العديد من المخاطر التي تواجه مرضى السكري.

وبالإضافة غلى ذلك تعمل بذور الكتان ومكوناتها عمل مضادات الأكسدة وتخفض من نسب السكر والشحميات في الدم، وهذا بدوره تفيد في علاج مرضى السكري.

فوائد الكزبرة المطحونة

الوقاية من مرض السرطان

خفض مستويات الكولسترول

الكزبرة المطحونة تعمل على تحسين عملية الهضم

تحسين صحة العظام

تنظيم مستويات السكر في الدم

يعالج فقر الدم

الكزبرة المطحونة تعمل على تعزيز صحة الدماغ

طريقة استعمال بذور الكزبرة

طرق استعمال الكزبره وطريقة استخدام الكزبرة الناشفة للتخسيس، وهي: