من فوائد الكمون للدورة الشهرية الترطيب حيث يعد شرب مياه الكمون من الطرق الفعالة في ترطيب الجسم لأنه يحتوي على بعض الكهارل الضرورية والتي تساعد في إبقاء الجسم متوازن ورطب.

ومن فوائد الكمون للدورة الشهرية أيضاً أنه يحتوي على خصائص تساعد في التخلص من السوائل المحتبسة في الجسم التي قد تنتج بسبب الدورة الشهرية.

ومن فوائد الكمون للدورة الشهرية أنه يساعد في التخلص من آلالام التي تنتج بسبب أعراض الدورة الشهرية مثل الصداع والام أسفل البطن والظهر الناتجة عن تقلصات الرحم.

ومن فوائد الكمون للدورة أنه يخفف التوتر النفسي والقلق وتقلبات المزاج لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات.

ومن فوائد الكمون للدورة أيضاً أنه يخفف الانتفاخ والإمساك الذي ينتج من الدورة الشهرية، ، وبالتالي يخفف من الانتفاخ والإمساك الذي قد ينتج بسبب الدورة الشهرية.

يساعد الكمون في تنظيم الدورة الشهرية من خلال تحفيز تدفق الحيض، إن التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية قد تسبب الأرق واضطرابات في النوم.

يحتوي الكمون أيضاً على بعض المكونات التي تساعد في النوم، مثل الزيوت الأساسية التي لها مفعول مهدئ، وهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، وعناصر أخرى، مثل: الحديد والمغنيسيوم التي تساعد في تنظيم موعد النوم.

أما من الناحية الجمالية يساعد الكمون على تخفيف ظهور الحبوب بسبب تغير مستويات الهرمونات، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب وخصائص مضادة للبكتيريا.

ومن فوائد الكمون للدورة أيضاً أنه يقاوم الكمون الإرهاق والتعب لأنه يحتوي على الحديد، ويعالج فقر الدم.

فوائد الكمون لتنشيط المبايض

من فوائد الكمون لتنشيط المبايض علاج تكيسات المبايض وتساهم الكمون في تنظيم الدورة الشهرية دون الحاجة إلى تناول أي علاجات هرمونية ذات آثار جانبية.

ومن المفضل أن يتم إضافة الليمون إلى مشروب الكمون المغلي لأنه يعمل على تحسين مذاق الكمون حيث أن لهذا المشروب تأثير كبير في علاج مشكلة التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين والسمنة التي يمكن اعتبارها من أسباب الإصابة بتكيسات المبايض.

يساعد على نزول الحيض وتخفيف أعراض الدورة الشهرية كما أنه يعمل على تخفيف الاضطرابات التي تحدث في الدورة بسبب احتوائه على بعض المكونات النشطة بالإضافة إلى خصائص مضادة للأكسدة.

أضرار الكمون على المبايض

لا يوجد تأثير كبير للكمون ذات الفوائد الصحية العديدة على المبيضين والدورة الشهرية ضمن الاستخدام المعتدل و الطبيعي، ولكن يرتبط استخدام منقوع الكمون بالعمل على تنظيم الدورة الشهرية المضطربة وغير المنتظمة بالإضافة إلى المساعدة في تسريع شفاء متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

ما علاقة الكمون والهرمونات؟

إن التغيرات الهرمونية أثناء الدورة قد تسبب الأرق واضطرابات في النوم وهنا يأتي دور الكمون لأنه يحتوي على بعض المكونات التي تساعد في النوم، مثل: الزيوت الأساسية التي لها مفعول مهدئ، وهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، وعناصر أخرى، مثل: المغنيسيوم والحديد التي تساعد في تنظيم موعد النوم.

هل الكمون ينشف الدورة الشهرية؟

لا، الكمون يساعد على تنظيم الدورة الشهرية ويحفز على تدفق دم الحيض.

فوائد الكمون للتخسيس

فوائد الكمون والليمون