فوائد الكوسا للبشرة يا سيدتي لا تعد ولا تحصى، من مميزات الكوسا للبشرة أنها تحتوي على الكثير من الماء مما يؤدي إلى ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ويجعل مظهر منعش وحيوي.

ومن فوائد الكوسا للبشرة ايضاً أنها تحتوي على فيتامين ج والذي يعمل على تعزيز إنتاج الأيلاستين وهو يعد بروتين مسؤول عن مرونة الجلد ومظهره الجميل والحيوي.

فوائد الكوسا للهالات السوداء

من فوائد الكوسا للهالات السوداء أنها تخلصك يا عزيزتي من التجاعيد حيث يمكنك وضع حلقات الكوسا على منطقة تحت العيون.

الكوسا تعمل على تقوية صحة العين والإبصار.

تحتوي الكوسا على كميات عالية من اثنين من الكاروتينات «لوتين وزياكسانثين»، التي ثبت أنها تعزز من صحة العين، وهذه الكاروتينات تحمى الجلد من أشعة الشمس الضارة.

ماسك الكوسا والنشا

كوسا طازجة، نشاء وصفار بيضة ويمكنك إضافة أي زيت طبيعي للشعر .

أولاً احضري كوسا ونشا وصفار البيض ويمكنك وضع أي زيت طبيعي للشعر.

ثم قومي بتقطيع الكوسا إلى شرائح دائرية بشكل رقيق

ثم ضعيها بالماء على نار هادئة حتى يسهل عليك طحنها.

ثم قومي بتصفية الكوسا واطحنيها بشكل ناعم حتى تصبح على شكل كريمة

ثم ضعيها على النار مع قليل من النشا حتى تصبح كريمية وسميكة

ثم ضعي فوق المزيج صفار بيضة والقليل من زيت الأرغان.

اخلطي المزيج جيداً.

فوائد الكوسا النية

تعد الكوسا مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين C والمغنيسيوم

تساعد فيتامين C والمغنيسيوم والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب

الكوسا النية تحمي من الشيخوخة المبكرة.

تحتوى الكوسا على مستويات عالية من فيتامين (أ) مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعى .

فوائد ماسك الكوسا للشعر

تعد الكوسا غنية جداً بالزنك وهو من العناصر المهمة لنمو الشعر.

الكوسا تحتوي على فيتامين "ج" وفيتامين "أ" المهمين لعلاج الشعر الجاف وتقليل التقصف

تعمل الكوسا على الحد من مشكاكل تساقط الشعر وجعل خصلات الشعر قوية وناضجة.

تحتوي الكوسا على الكثير من الكولاجين المهم لتعزيز بصيلات الشعر

يساعد الكوسا على توفير الرطوبة واللمعان الطبيعي للبشرة والشعر.

مادة (الريبوفلافين) الموجودة في الكوسا مفيدة لصحة الشعر والجلد والأظافر.

ماسك الكوسا والنشا للوجه

ضعي خيار "نصف حبة" ونصف حبة الكوسا

يتم وضعهما في الخلاط مع قليل من الماء لكي تمتزجا جيداً

ثم يوضع الخليط على بشرة الوجه نصف ساعة

ماسك الكوسا والنشا يعمل على شد البشرة بشكل كبير، بعد إزالة الماسك يتم غسل الوجه بماء فاتر، ويجفف جيداً ثم يمسح بماء الورد.

فوائد الكوسا المحشي

الكوسا هي مصدر هام للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C، المغنيسيوم

تساعد هذه الفيتامينات والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

تحتوى الكوسا على مستويات عالية من فيتامين أ مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعى .

فوائد قمع الكوسا