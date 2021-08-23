فوائد الكوسا للرجيم لا تعد ولا تحصى، حيث يفضّل البعض تناول الكوسا للرجيم لأنها تساعد على خسارة الوزن لكونها قليلة بمحتواها من السعرات الحرارية، كما أن محتوى الماء المرتفع في الكوسا يساعد على ذلك إلى جانب توافر نسبة مرتفعة من الألياف، ومن ناحية أخرى يعتبر محتواها من الكربوهيدرات والسكريات قليلًا إلى جانب خلوّها من الدهون والكوليسترول.

الوجبات الغذائية التي يعتبر محتواها من السكر والكربوهيدرات منخفضًا قد تكون فعالة للرجيم لأنها تؤثر بشكل إيجابي في الإنسولين والهرمونات الأخرى ومن أمثلة هذه الوجبات ما يحتوي منها على الكوسا.

فوائد الكوسا للشعر

الكوسا غنية بالزنك، وهو من العناصر المهمة لنمو الشعر، كما أنها تحتوي على فيتامين "ج" وفيتامين "أ" المهمين لعلاج الشعر الجاف وتقليل التقصف، والحد من مشكلات تساقط الشعر، وجعل خصلات الشعر قوية وناضرة.

من فوائد الكوسا للشعر تعزيز والحفاظ على الكولاجين الذي يوجد حول بصيلات الشعر، وهو يساعد على توفير الرطوبة واللمعان الطبيعي للبشرة والشعر، وكما أن مادة (الريبوفلافين) الموجودة في الكوسا مفيدة لصحة الشعر والجلد والأظافر.

من فوائد الكوسا يرطب البشرة ويجعلها نضرة ويطرد السموم من الخلايا ومن فوائد الكوسا أيضاً يقلل من ظهور علامات الشيخوخة؛ التجاعيد والخطوط، ويحافظ على صحة الجلد في العموم، يساعد فيتامين "ج" الموجودة في الكوسا، على إنتاج الإيلاستين، وهو ضروري للحصول على بشرة متألقة وصحية.

القيمة الغذائية للكوسا

تحتوي الكوسا على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسا المقطع على ما يقارب 295 ملليغرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ أنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذان يعملان على رفع ضغط الدم.

فوائد الكوسا للرضع

تعد الكوسا من أفضل الأغذية للرضع، ولا تعلم كثير من الأمهات أنها تحتوى على الأملاح والمعادن، كما أنها تلين المعدة وترطب الجوف، لإحتوائها على كمية كبيرة من الماء ويفضل تقديم الكوسة للطفل من سن 8 أشهر.

غنية بمضادات الأكسدة المختلفة

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تقوية المناعة

دعم صحة العضلات

متى يفضل إعطاء الطفل للكوسا؟

لتجنب أي نوع من الحساسية ينصح بأن يتم إعطاء الطفل الكوسا بين عمر الثمانية والعشرة أشهر بعد استشارة الطبيب المختص لطفلك.

فوائد الكوسا الصحية على الإنسان