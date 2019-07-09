الكولاجين هو نوعٌ من البروتينات المكوّنة للأنسجة الضامة الموجودة في العضلات والجلد والعظام، ويُشكل الكولاجين ما نسبته 30% من بروتينات الجسم، ويختلف الكولاجين عن البروتينات الأخرى من حيث الشكل والوظيفة.

وعند بلوغ الإنسان سن 25 سنة فما فوق يبدأ الكولاجين بالانخفاض في جسمه، ولهذا فإنّه يلجأ إلى الحصول عليه من مصادر خارجية مثل: الحبوب الدوائية أو الحقن، كما يُستخدم الكولاجين في مجال التجميل، حيثُ يتمّ حقن الوجه بالكولاجين لإخفاء التجاعيد وشدّ البشرة وغيرها من الأمور التجميلية، وفي هذا المقال سنذكر عن فوائد الكولاجين للمفاصل وهي:

1- التقليل من خطر الإصابة بتصلب المفاصل وخصوصاً في فترة الشيخوخة، حيث يعيد الكولاجين المرونة للمفاصل.

2- تسهيل حركة المفاصل في حالات التهاب المفاصل، وتخفيف الآلام المصاحبة لالتهابها.

3- تدمير الغضاريف التالفة والمساعدة في عملية إعادة بنائها.

مصادر الكولاجين:

يتم إستخراج الكولاجين من مصادر طبيعية إمّا حيوانية يتم استخراجها من عظام الحيوانات، أونباتية، ولهذا فإنّه يتمّ عمل مرق من عظام الحيوانات وتناولها يومياً ولكن قد لا يُفضل الكثير من الأشخاص مذاق هذا المرق أو قد يكون الشخصُ نباتياً ولا يُمكن له تناول أطعمة من مصادر حيوانيةن لذا فإنّ الطبيب يلجأ إلى إعطائه المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين، ويُفضل عدم تناول هذه المُكملات خلال فترة الحمل والرضاعة.

ويُمكن الحصول على الكولاجين أيضاً من خلال الأطعمة الآتية: الفواكه، كالتوت، والبرتقال والحمضيات بجميع أنواعها الأسماك كالتونة والسلمون الخضروات كالسبانخ، والجزر، والبطاطا الحلوة، والفلفل، والطماطم، والثوم

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