الملفوف الأحمر وتخفيف الوزن.. واحذروه في هذه الحالات‎

يمتاز الملفوف بقلّة السعرات الحراريّة التي يحتويها

يحتوي الملفوف الأحمر على قيمة غذائيّة هامّة وضروريّة للجسم، فإنّه يعتبر أحدَ الأغذية الهامّة للباحثين عن طرق لإنقاص أوزانهم، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الملفوف الأحمر للتنحيف والحالات يجب الحذر من الإفراط في تناول الملفوف الأحمر:

الملفوف الأحمر وتخفيف الوزن:

- وُجد أنّ للملفوف ارتباطاً كبيراً بمعدّل السكّر في الدم، حيث بيّنتْ دراسة أجريت في العام 2009 للميلاد، أنّ تناول الملفوف يعدّلُ نسبةَ السكّر في الدم، وبالتالي منع الشخص من تناول المزيد من الطعام، فالأشخاص الذين يعانون من انخفاض في نسبة السكّر؛ يحدث معهم أن يشعروا بنَهمٍ وإقبال شديد على تناول المزيد من الطعام، ممّا يزيدُ من أوزانِهم، لذلك يمكن القول بأنّ فائدة تضمين الملفوف في النظام الغذائيّ للفرد هو سببٌ غير مباشر لخسارة الدهون، حيث يعملُ على سدّ الشهيّة، وهو ما يجعلُنا نلاحظُ خسارةً كبيرة في الوزن عند استبدال الأغذية المحتوية على نسبة مرتفعة من السعرات الحراريّة بالملفوف.

- يمتاز الملفوف بقلّة السعرات الحراريّة التي يحتويها، في المقابل فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائيّة، الأمر الذي يجعله غذاءً ممتازاً وفعالاً لمتّبعي الحميات الغذائية من أجل تخفيف الوزن، فمثلاً تمدّ مئة غرام من أوراق الملفوف جسمَ الإنسان حوالي خمس وعشرين سعراً حراريّاً فحسْب، ومع ذلك فإنّ يمنحُ شعوراً بالشبع والامتلاء، فلا يتناولُ كميّاٍت إضافيّةً من الطعام.

- يحتوي الملفوف على نسبة مرتفعة من الماء تقارب تسعين بالمئة من مكوّناته، ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون.

حالات تتناول الملفوف بحذر:

- مَن يعانون من أمراضٍ ذات علاقة بتجلّط الدم، كما هو الحال مع مرضى القلب والضغط؛ بسبب غنى الملفوف بفيتامين K، وهو الفيتامين المعروف بدوره في عمليّة تخثّر الدم، كما أنّه يتوجد احتماليّة بأن يؤثّرَ على سير بعض أنواع الأدوية التي يأخذها المريض.

- مرضى الغدة الدرقيّة، فقد وجد بأنّ لبعضِ أنواع الملفوف تأثيراً على عمل الغدة الدرقيّة، وعلى إنتاج هرموناتها.

- مرضى القولون العصبيّ، حيث يسبّبُ الكرنب حدوثَ مشاكل نفخة وغازات في القولون، فيجدر الانتباه لذلك.

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