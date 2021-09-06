فوائد الملوخية الخضراء لا تعد ولا تحصى، ومن أهم فوائد الملوخية الخضراء محاربة الجذور الحرة والتهابات وتعزيز المناعة مضادات الأكسدة القوية التي تحويها الملوخية من الكاروتينات، والسيلينيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ه ، الملوخي لها دور كبير في الوقاية من تأثير الجذور الحرة، وبالتالي تساعد الملوخية على تعزيز مناعة الجسم وصحة كريات الدم البيضاء، حماية الجلد، وتعزيز الرؤية وصحة البشرة، وتساعد على الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ومرض الضمور البقعي.

تعد ملوخية الدجاج من أكثر الطبخات سهولة ولا تحتاج إلى الوقت الكثير لإعدادها، وتعتبر المحببة عند الصغار والكبار، فهي من الطبخات التي تفيد ربة المنزل التي تحتاج الى تحضير سريع لوجبة لذيذة وبسيطة وخاصة العاملات،وهي أحد الخضروات الورقية المفيدة.

الملوخية مصدر جيد للألياف الغذائية وتحتوي الملوخيعلى فيتامين (أ)، ومن فوائد الملوخية الخضراء أنها تعتبر أحد الأغذية الغنية بالحديد وتحتوى على قدر جيد من مضادات الأكسدة.

القيمة الغذائية للملوخية

الملوخية مصدر غني للألياف الغذائية ولمضادات الأكسدة، مثل: الكاروتينات.

الملوخية مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والحديد، إضافة لعنصر السيلينيوم المهم لتقوية المناعة.

الملوخية كنز للفيتامينات المختلفة من فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ه، وفيتامين ج، وفيتامين ب6، والنياسين.

الملوخية قليلة السعرات الحرارية وعالية بالألياف.

الملوخية اليابسة أكثر فائدة وغذاء للجسم من الملوخية الطازجة، بتحليل الملوخية وجدا أن 100 غرام منها تحتوي على:

الطازجة تحتوي على 4% بروتين تقريبا أما اليابسة فتحتوي على حوالي 22% بروتين.

الملوخية الطازجة تحتوي على حوالي نصف في المائة دهون بينما اليابسة تحتوي على 2% دهون.

الملوخية الطازجة تحتوي على 1.5% ألياف بينما اليابسة تحتوي على حوالي 11% ألياف.

وتعدّ الملوخية من أغنى الخضراوات الورقية غني بفيتامين(A) ، فهي تحتفظ به حتى عند الطبخ أو التجفيف وثبت علميا بأن المادة الغروية (المخاطية) الموجودة بورق الملوخية لها تأثير ملين ومهدئ لأغشية المعدة والأمعاء ولاحتواء أوراقها على الألياف فهي تكافح الإمساك بشكل فعال. وثبت من الأبحاث أن تناول الملوخية يساعد على تهدئة الأعصاب وتقوية البصر وتنشيط ضربات القلب كما تساعد في علاج ضغط الدم المنخفض وهبوط الطاقة والوهن الجسدي.

وتحتوي الملوخية على نسبة جيدة من فيتامين (B) الذي يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) كما أن الملوخية تمنع تكون حصى المثانة والكلى والتهابات المسالك البولية. والملوخية من أغنى الخضراوات احتواء على مادة الكاروتين بنسبة تفوق ما يوجد بالجزر، ومادة الكاروتين تتحول في الجسم إلى فيتامين (A) الذي يساعد على زيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض والذي يؤدي نقصه بالجسم إلى ضعف النظر ليلا.

تعد الملوخية وجبة غذائية كاملة نظراً لغناها بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف، فقد اكتشف أن هذه النبتة تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات (أ) و(ب) والأملاح المعدنية الهامة للجسم كالحديد والفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والصوديوم، وأكثر ما يميز "الملوخية" عن غيرها من النباتات الورقية أنها لا تفقد أياً من مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية بالغسيل والطهو، كما هو الحال مع أغذية أخرى مماثلة.

ومن المعروف أن المنجنيز الذي يتوافر بكميات وفيرة في "الملوخية" ضروري لتوليد هرمون الأنسولين الذي يضبط مقدار السكر في الدم ويكافح هشاشة العظام ويبعد شبح العقم الذي يؤدي نقص المنجنيز بالجسم في بعض الأحيان إلى الإصابة به.

فوائد الملوخية الخضراء

فوائد الملوخية الخضراء مهدئة للمعدة: الملوخية لها تأثير ملطف وملين لأغشية المعدة حيث أنها تعمل على تنشيط المعدة بفضل الألياف بها. وينصح الأطباء بتناول الملوخية للتخلص من الإمساك.

الملوخية والبشرة والجلد: تحتوي الملوخية على محتويات كبيرة من فيتامين ( أ ) حيث يساهم في منع تشقق الجلد وتقرحه خاصة عندما يتعرض للشمس، بجانب أن حمض النيكوتينك يعمل على علاج تقرحات والتهاب الفم، والمواد المضادة للأكسدة في الملوخية تحمي من الشيخوخة.

فوائد الملوخية الخضراء تقوي الجنس: أكدت العديد من الأبحاث أن فيتامين أ الذي يوجد بنسبة أعلى من كافة الخضروات يساهم في تحسين أداء الموصلات العصبية مما يجعل الملوخية مساعداً في زيادة ة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

فوائد الملوخية الخضراء مفيدة للحوامل: تعدّ غذاء مناسباً للحامل فهي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ وأيضاً على مادة الجلوكوسيد كوكورين وهي تساعد على تكوين كرات الدم الحمراء.

فوائد الملوخية الخضراء مهدئة للأعصاب: وذلك بفضل احتوائها على فيتامين أ الذي يساعد في تمثيل المواد السكرية.

الملوخية تقوي القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن الملوخية لها قدرة فائقة في علاج روماتيزم القلب وضعف عضلته نتيجة احتوائها على بعض المواد الفعالة كالجلوسبيدات التي تمنح القلب مزيدا من الحيوية.

وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الأهرام" المصرية أن المادة الغروية الموجودة في ورق الملوخية تساعد على تليين الأمعاء كما تحتوي أوراقها أيضا على ألياف تقاوم الإمساك.

وتحتوي الملوخية بشكل عام على نسبة عالية جدا من فيتامين (ب) اللازم لتقوية الغدد الجنسية كما تمنع تكون حصوات المثانة والكلى والتهابات المسالك البولية.

هذا وتدعم هذه الدراسة ما أثبتته البحوث العلمية مؤخرا من أن بعض الخضراوات لها قيمة غذائية عالية بسبب احتوائها على العناصر المعدنية والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات بالإضافة إلى قدرتها على علاج كثير من الأمراض.

حيث تكمن هذه القدرة في علاج الكثير من الأمراض، لوجود مواد طبية طبيعية بها وليس لها أية أضرار جانبية مثل الملوخية التي تفيد في علاج المصابين بروماتيزم القلب وضعف العضلة القلبية بسبب احتواء بذورها على الجلوكوسيدات والألنيو ريزيد والسكوركوروزيد.

وكذلك نصحت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخرا بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية وهيئة الصحة العالمية حول التوقف عن التدخين بأن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف مثل "الملوخية والسبانخ والخس" من شأنها أن تساعد المتوقف عن التدخين لمواجهة بعض الاضطرابات الهضمية التي يصاب بها الإنسان عند بداية التوقف عن التدخين كالإسهال والإمساك.

وأوضح الباحثون بالمركز القومي المصري للبحوث بالقاهرة، بأن نبات الجزر يفيد في علاج آلام الصدر والسعال وينظم عمل الغدة الدرقية ويخفض من زيادة خفقان القلب والاضطرابات العصبية كما يساعد أيضا على علاج الرمد والعشى الليلي وإدرار البول إلى جانب أنه مصدر جيد لفيتامين " أ ". ‏

هذا وأكدت دراسة طبية سابقة أن فيتاميني ‏(أ) و(هـ) يلعبان دورا فعالا في تحسين نسبة الدهون بالدم لدى مرضى الحمى ‏الروماتيزمية.‏ ‏

ذكرت الدراسة التي أعدها معهد الرمد المصري بالتعاون مع معهد علوم الأغذية أن ‏ ‏تناول الأغذية الغنية بفيتاميني (أ) و (هـ) يساعد على التخلص من المضاعفات الضارة ‏ ‏الناتجة عن مرض الحمى الروماتيزمية مثل تصلب الشرايين وضمور قرنية العين التي ‏ ‏تنتج عن ارتفاع نسبة الدهون بالدم.‏ ‏

وقالت أن فيتاميني ( أ ) و ( هـ ) يساهمان أيضا في تقليل حدوث نوبات النشاط ‏ ‏الروماتيزمي لدى الأطفال المصابين بروماتيزم القلب مبينة أن الدراسة أجريت على 70 ‏ ‏طفلا من المصابين بهذا المرض و18 طفلا طبيعيا تراوحت أعمارهم بين 6 و 14 سنة.‏ ‏

وأوضحت أنه تم إعطاء هؤلاء الأطفال جرعات مختلفة من فيتامين ( أ ) لمدة أسبوع ‏ ‏ثم لمدة أسبوعين ثم ثلاثة أسابيع كما تم إعطاؤهم جرعة واحدة من فيتامين (هـ) وخضع ‏ ‏الجميع لتحليل دم صائم قبل تناول الفيتامينين ثم تحليل آخر بعد شهرين من تناول ‏ ‏الفيتامينات للمرضى فقط.‏ ‏

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج أثبتت انخفاض نسبة الدهون الكلية والبروتينات ‏الدهنية ذات الكثافة المرتفعة والمنخفضة بالدم.

أما بالنسبة للفليفلة فتحتوي الفليفلة على فوائد جمة تنعكس بشكل أساسي على جهازي الدورة الدموية والهضم. إذا أنها تنظم ضغط الدم وتقوي نبضات القلب، وتخفض الكوليسترول وتنظف جهاز الدورة الدموية وتعالج القرحة، وتوقف النزف، وتسرع من شفاء الجروح، وترميم الأنسجة التالفة، وتخفف من الاحتقان، وتساعد على الهضم، كما أنها تخفف من آلام التهاب المفاصل والروماتيزم وتمنع انتشار الأوبئة.

وتعمل الفليفلة على تنشيط جميع أجهزة الجسم وخلاياه، كما أنها تستخدم في كافة أنحاء العالم كمنشط وقابض ومضاد للتشنج، ومنعش للدورة الدموية ومضاد للكآبة، فضلا عن أنها مضادة للبكتيريا.

وإذا استخدمت على شكل توابل، فإنها تساعد على الهضم وتخفف من الإرباكات المعوية عن طريق تنشيط المعدة كي تنتج مزيدا من الإفرازات المخاطية.

وجرت الملاحظة قدرة الفليفلة على تخفيض الكوليسترول للمرة الأولى أثناء تجربة روتينية في معهد أبحاث تقنيات الغذاء المركزي، في ميسوري، عندما أضاف العلماء الفليفلة إلى أغذية تحوي كمية كبيرة من الكولسترول جرى إطعامها للحيوانات، ولاحظ العلماء أن الكوليسترول لم يرتفع كما كان متوقعاً، بل على العكس عمل الجسم على طرحه أو قامت الفليفلة بمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول.

ملوخية بالدجاج

مقادير ملوخية الدجاج:

250 غرام من الملوخية الورق المفرومة ناعماً.

دجاجة مقطعة إلى أربع قطع أو حسب الرغبة.

نصف كوب من الأرز العادي ذي الحبة المتوسطة.

حبة متوسطة من البندورة.

خمسة فصوص من الثوم.

ملعقتان من الشعيرية.

بهارات دجاج.

بهارات أرز.

زيت نباتي.

ورق غار.

ملح "حسب الرغبة".

طريقة تحضير ملوخية الدجاج: