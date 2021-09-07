فوائد الملوخية الناشفة عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الملوخية الناشفة لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

تشتمل الملوخية الجافة أو الناشفة على كميات كبيرة من الألياف والبروتينات والفيتامينات، ومن فوائد الملوخية الناشفة أنها تمد الجسم بالطاقة من خلال الكربوهيدرات التي تعد مصدر الطاقة الأول للشخص، ومن فوائد الملوخية الناشفة أنها تساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم، والتحكم في الكوليسترول داخل الجسم، والحفاظ على صحة القلب قوية وسليمة.

وفي هذا المقال سوف تستذكر أهم فوائد الملوخية الناشفة، فوائد الملوخية الناشفة للرجيم، فوائد الملوخية الناشفة للشعر، فوائد الملوخية الناشفة للحامل، وطريقة عمل الملوخية الناشفة، والقيمة الغذائية للملوخية الناشفة:

فوائد الملوخية الناشفة

من فوائد الملوخية الناشفة التحكم في الكوليسترول داخل الجسم

من فوائد الملوخية الناشفة الحفاظ على صحة القلب قوية وسليمة.

تساعد الملوخية الناشفة على تنظيم ضغط الدم في الجسم

تمد الملوخية الناشفة الجسم بالطاقة من خلال الكربوهيدرات التي تعد مصدر الطاقة الأول للإنسان.

الملوخية الناشفة تشمل كميات كبيرة من الألياف والبروتينات والفيتامينات.

القيمة الغذائية للملوخية الناشفة

تعد الملوخية الناشفة من أغنى الخضروات وألذها فهي تحتوي على بفيتامين أ إذ يساعد على الحفاظ على قرنية العين وبريقها ويدعم الغدد الجنسية ويهدئ الأعصاب.

الملوخية الناشفة تحتوي على فيتامين ب

الملوخية الناشفة تحتوي على الحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمانجنيز

الملوخية الطازجة تحتوي على نحو 4% بروتين ينما إذا كانت الملوخية ناشفة فإن هذه القيمة ترتفع إلى 22%

الملوخية تحتوي على مادة الجلوكوسايدز بكميات كبيرة مقارنة بالبصل والبقدونس والثوم وهي مادة فينولية تعمل على وقاية الجسم من أضرار الشقوق الحرة.

فوائد الملوخية الناشفة للرجيم

من فوائد الملوخية الناشفة للرجيم أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة أثناء انقاص الوزن.

الملوخية الناشفة تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة.

من فوائد الملوخية الناشفة للرجيم أنها تخلص الجسم من السموم وتنشط الكبد، ما يجعله قادر على حرق الدهون أثناء الرجيم بفعالية.

من فوائد الملوخية الناشفة للرجيم أنها تعمل على تحويل الأطعمة إلى طاقة يستفيد منها الجسم أثناء تخسيس الوزن.

فوائد الملوخية الناشفة للشعر

تناولها أوراق الملوخية الخضراء تعتبر من أهم أسرار جمال الملكة كليوباترا لهذا السبب سميت كليوباترا.

تحتوي الملوخية على عدد هائل من الفيتامينات تمتلك تأثيرًا عميقًا في الشعر حيث بها فيتامين "هـ" يعززالدورة الدموية في فروة الرأس، ما يضمن حصول بصيلات شعرك على التغذية اللازمة.

من فوائد الملوخية الناشفة للشعر التمتع بالشعر الناعم دون نهايات مقسمة .

يساعد تناول الملوخية في الوقاية من تساقط الشعر وتحتوي ايضاً على كميات هائلة من فيتامين "أ" الضروري لصحة الشعر.

من فوائد الملوخية الناشفة للشعر تقوية بصيلات الشعر وحمايتها من التعرض لتساقط الشعر.

ترطيب الشعرإذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الخضراوات على ترطيب شعرك، لذلك لن تعاني من قشرة الرأس أبدًا بسبب جفاف فروة الرأس أو تعاني من حكة الشعر.

تحتوي الملوخية على فيتامينات "ب" لأنها تساعد على إبطاء عملية شيب الشعر، ما يساعد في الحفاظ على مظهر الشباب للشعر.

فوائد الملوخية الناشفة للحامل

من فوائد الملوخية الناشفة للحامل أنها تتضمن البروتين الذي يساعد في تكوين أنسجة الجنين.

تعتبر الملوخية ملين فعال يحمي المرأة الحامل من الإصابة بالإمساك المصاحب للحمل.

من فوائد الملوخية الناشفة للحامل أيضاً تساعد في تكوين الجهاز العصبي للجنين لأنها تزيد من قدراته الذهنية لأنها غنية بفيتامين ب المركب.

طريقة عمل الملوخية الناشفة

مقادير الملوخية الناشفة

3 كوب من الملوخية الناشفة.

نصف كوب من الكزبرة.

ملعقة حجم كبير زيت النباتي.

5 فصوص من ثوم مهروس

4 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم.

ملح "حسب الرغبة".

ليمون "حسب الرغبة.

طريقة تحضير الملوخية الناشفة

أولاً قومي بغسل الملوخية الناشفة جيداً ثم قومي بتصفيتها.

ثم ضعي في قدر على النار زيت وأضيفي الثوم المهروس وقلبيه جيداً.

ثم قومي بإضافة الكزبرة ومرق الدجاج أو اللحم حسب رغبتك.

ثم أضيفي الملح واغليه لمدة ربع ساعة تقريباً.

ثم قومي بإضافة الملوخية الناشفة وحركي المقادير جيداً وابقيه على نار هادئة حتى يستوي ثم قدميه مع ارز أو تناوليه مع خبز، حسب رغبتك، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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