فوائد سحرية للملوخية.. تعرف عليها

الملوخية هي من النباتات الزهرية التي تضم من 40 إلى 100 صنف

تحتوي الملوخية على سعرات حرارية وفيتامينات وبروتينات، ومعادن وأملاح وكالسيوم، ضرورية لحماية الجسم من الأمراض، إضافة إلى قدرتها على إعادة الحيوية للبشرة والحفاظ على الشعر.

والملوخية هي من النباتات الزهرية التي تضم من 40 إلى 100 صنف، تتفاوت أطوال سيقانها وتزرع من أجل أوراقها التي تستخدم في عمل طبق الملوخية.

وللملوخية فوائد عديدة وهي كالتالي:

•تحتوي على فيتامين "أ" الذي يقوي الجهاز المناعي، ويساعد الجسم في مكافحة الأمراض والالتهابات، ويقوي النظر ويحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة، كما تحتوي على فيتامين "ب"، الذي يحول الغذاء إلى طاقة، ويزيد إفراز الهرمونات.

•الملوخية الخضراء مسكّن للآلام، وتعالج الكثير من الأمراض، وتقوي القلب والنظر، وتزيد الجسم قوة وتخفف مشكلات القولون والجهاز الهضمي، وتخلص الجسم من أمراض كثيرة بدون مضاعفات جانبية، وذلك بحسب المركز القومي للبحوث.

•تحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية المفيدة للجسم، مثل الفسفور والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يقضي على الأنيميا ويخلص الجسم من فقر الدم، ويحفظ خلايا الجسم من التآكل، كما تحافظ على خلايا الدماغ وتجدد الذاكرة وتنشط القدرات الذهنية، لاحتوائها على الفسفور والكالسيوم الذي يحمي الجسم من هشاشة العظام.

•تحتوي الملوخية على المنغنيز الذي يعمل على إنتاج الأنسولين، لخفض نسبة السكر في الدم، كي يصل إلى معدله الطبيعي ويقاوم هشاشة العظام، ويقضي على العقم الذي يسببه نقص نسبة المنغنيز بالجسم في بعض الأوقات، كما تحتوي على مادة لزجه تعالج اضطرابات الهضم ومشكلات المعدة، وتقضي على متاعب الجهاز الهضمي والقولون.

•الملوخية مفيدة للبشرة الجافة، لذا ينصح الخبراء بإدراج الملوخية في النظام الغذائي بصفة منتظمة، للحفاظ على بشرة ناعمة ونضرة، ويستخدم الأطباء الملوخية، لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الصدفية.

•تقاوم حب الشباب، لاحتوائها على فيتامين "أ"، وهو عنصر مفيد لمقاومة حب الشباب، ويعيد بناء الأنسجة التالفة، ويجدد البشرة التالفة، ويمحو آثار حب الشباب.

•المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الملوخية، ترطب فروة الرأس وتمنع القشرة والحكة، وتبطئ عملية شيب الشعر وتحافظ على شبابه، حيث تضمن الملوخية الحصول على شعر قوي وأكثر سمكًا.

•تعمل الملوخية كمضاد للالتهابات، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، وآلام المعدة، والصداع، بتناول الملوخية بانتظام لتقليل الألم.

•تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات ضغط الدم، لاحتوائها على كمية عالية من البوتاسيوم، كما أنه عنصرا مهما للأوعية الدموية والشرايين، ويزيد تدفق الدم والأوكسجين في الجسم، وبالتالي يقلل الضغط على الأوعية الدموية.

•تحمي من أمراض القلب والكوليسترول وتنظيم ضغط الدم، وتمنع أمراض الربو، نزلات البرد، الإنفلونزا ومقاومة الالتهابات البكتيرية، وتقلل أعراض القلق والاكتئاب، وتنظم الدورة الشهرية عند المرأة.

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