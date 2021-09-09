فوائد الملوخية لمرضى السكري عديدة، فبالإضافة لفوائدها لمرضى السكري أيضاً لها العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الملوخية لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

ومن فوائد الملوخية لمرضى السكري أن لها خصائص مميّزة وغنيّة بالألياف الغذائية، وتحتوي الملوخية على مركبات تساعد في توازن السكر وضبطه، ويمكن استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني الغني بالألياف الغذائية التي تساعد على بطىء امتصاص السكر في الدم.

وفي هذا المقال سنتناول فوائد الملوخية لمرضى السكري، ماهي أضرار الملوخية، هل النعناع مفيد لمرضى السكر، الأكل الممنوع لمرضى السكر،أفضل جبنة لمرضى السكر، الملوخية لمرضى الضغط، فوائد عيدان الملوخية، هل البامية مفيدة لمرضى السكر، هل الملوخية ترفع الكولسترول:

فوائد الملوخية لمرضى السكري

تعد الملوخية غنيّة بالألياف الغذائية والتي تحتوي على مركبات تساعد في توازن السكر وضبطه.

عند تناول الملوخية يمكن استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني الغني بالألياف الغذائية والتي تساعد على بطىء امتصاص السكر في الدم.

ما هي أضرار الملوخية؟

تناول الملوخية بكميات كبيرة قد يحدث مغص لدى الشخص.

تؤدي إلى الإصابة بالإسهال.

تؤذي الملوخية بكميات كبيرة الجسم عن طريق رفع ضغط الدم.

هل النعناع مفيد لمرضى السكر؟

يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم

النعناع يحد من الإصابة بارتفاع السكر بالدم لأنه يزيد من نشاط البنكرياس.

يعد النعناع مشروب رائع في الحصول على نسبة سكر جيدة في الجسم.

الأكل الممنوع لمرضى السكر

المكسرات خاصة (الفستق، البندق، اللوز) .

الحلويات الشرقية (الكنافة، البقلاوة، القطايف، الهريسة، بلح الشام.....) .

الحلويات الغربية (التورتات، الجاتوهات) .

الكعك والبسكويت والفطائر الحلوة والحلاوة العلف والملبن.

المشروبات الكحولية .

الفواكه المعلبة وعصائرها الطبيعية المركز والمحلاة بالسكر

الدهون الموجودة في اللحوم والدواجن (خاصة لحم الضأن) .

السكر والجلوكوز في أي شكل سواء كان في المشروبات والمأكولات (يمكن استخدام المحليات الصناعية المصرح بها فقط).

المربى والعسل والحلاوة الطحينية .

بعض الفواكه المجففة مثل (البلح والتين والعنب)المجفف .

المشروبات الغازية المحلاة بالسكر (كولا، بيبسي، ميراندا)

الشيكولاته، بسكويت الشيكولاته، الشيكولاته بالكريمة .

أفضل جبنة لمرضى السكر

الريكوتا مع نسبة الدهون تصل إلى 13 ٪.

جبن قليل الدسم في فيلادلفيا ، أولترماني ، أرلا (حوالي 16-17 ٪).

جبن التوفو - جبن الصويا مع محتوى الدهون من 1.5-4 ٪ ؛

Goudette - جبن قليل الدسم مع نسبة دهون 7 ٪.

أجبان قليلة الدسم Viola Polar، لياقة بدنية ، حمية ، مصابة بالسكري ، Grunlander ، أطفال مع محتوى الدهون من 5 إلى 10 ٪

الملوخية لمرضى الضغط

تحتوي الملوخية على عنصر عالي من البوتاسيوم لذلك يجعل لها دور كبير في السيطرة على ضغط الدم في الجسم.

الملوخية مهمة لتعزيز صحة القلب.

أيضاً يساعد البوتاسيوم في ارتخاء الأوعية الدموية واتساعها وبالتالي زيادة تدفق الدم والأكسجين فيها.

فوائد عيدان الملوخية

تحتوي عيدان الملوخية على الحديد والتي تقضي على الأنيميا وفقر الدم.

تحافظ عيدان الملوخية على خلايا الجيم من التآكل.

تحتوي عيدان الملوخية على الفسفور والتي تحافظ على خلايا الدماغ وتجدد الدماغ وتنشط الذاكرة.

تساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

هل البامية مفيدة لمرضى السكر؟

نعم البامية مفيدة لمرضى السكري، تحتوي البامية على جميع العناصر الغذائية التي تؤهلها أن تعالج مرض السكري، فالألياف الطبيعية، والفيتامينات، والمعادن الموجودة في البامية يجعل تناولها منظمًا لمستوى السكر في الدم، كما أن تناول البامية يساعد على تجنب أضرار ومضاعفات مرض السكري مع طول فترة الإصابة بالمرض، وتكرار ارتفاع السكر.

من فوائد البامية لمرضى السكري أنها تخفض من زيادة معدل الكولسترول الضار في الجسم، فهي طعام لا يحتوي على أية دهون، لذلك يمكن تناول البامية وبكميات كبيرة دون قلق من أي ضرر.

تمد البامية مرضى السكري بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، حيث تساعد العناصر الغذائية مرضى السكري على الوقاية من بعض المشكلات مثل، القدم السكري، والبول السكري، كما تساعد أيضًا على وقاية مرضى السكري من مشكلة صعوبة التئام جروح مرضى السكري، وتعرض قدم مرضى السكري للتقرحات والالتهابات الحادة.

تناول البامية يحسن من إفراز الأنسولين من البنكرياس، والأهم هو أن تناول البامية يزيد من إستجابة أنسجة وخلايا الجسم للأنسولين، فنسبة كبيرة من حالات الإصابة بمرض السكري تحدث نتيجة عدم استجابة خلايا الجسم للأنسولين.

شرب منقوع البامية قد يخلص مرضى السكري من مرضهم المزعج في خلال شهرين فقط، أو على الأقل يقلل من نسبة السكر الزائدة في الدم وينظمها في المستقبل، حتى لا تتعرض للارتفاع الكبير، المهم هو الإنتظام على تناول البامية باستمرار طوال فترة الشهرين.

هل الملوخية ترفع الكولسترول؟

يعد المحتوى العالي من الألياف الغذائية الموجود في الملوخية يعزز فوائدها، فالألياف الغذائية تساعد في تخفيض نسب الكولسترول السيء في الجسم (LDL)، وزيادة نسب الكولسترول الجيد (HDL)، أيضاً تعمل على المساعدة في تقليل فرص الإصابة بالجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، وتصلب الشرايين.