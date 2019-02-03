فوائد عشبة الميرمية للنساء

لا تعمل الميرمية على إنقاص وزنك إلا من خلال اتباعك لنظام غذائي سليم

الميرمية هي عشب من عائلة النعناع وهي تعرف أيضاً بحديقة المروج، والنبات لونه فضي مخضر وموطنه الأصلي مناطق البحر الأبيض المتوسط واستخدمت منذ آلاف السنين من قبل القدماء المصريين وكان هو عشب الخصوبة. وكان الطبيب اليوناني الشهير ديسكوريديس قد استخدم عصير الميرمية من أجل علاج الجروح وتنظيفها.

كما أوصى أيضاً باستخدام شراب الميرمية الدافئ لعلاج السعال. واستخدمت الميرمية أيضاً كغرغرة للحلق، بجانب استخدامها للروماتيزم ونزيف الطمث.



وتعتبر المرمية هي واحدة من أقدم الأعشاب التي استخدمها البشر سواء للطهي أو للأغراض الطبية ولها نكهة الفلفل وذات رائحة عطرة، كما أنها تستخدم كمُنَكَّهِ في الطعام، كما أنها أيضا تسهل من عملية الهضم في الأغذية الغنية بالدهون والبروتينات، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت تستخدم في تخفيف حدة الالتواء والتورم والقرح والنزف.



وتحتوي الميرمية على نسبة منخفضة جداً من الكولسترول والصوديوم. وهي أيضاً مصدر جيد لفيتامين ج وهـ والثيامين والنحاس، علاوة على احتوائها على قدر كبير من الألياف الغذائية، وفيتامين "أ" والفولات والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والمانجنيز، ويحتوي المائة جرام من الميرمية على 6.3 سعرا حرارياً.



والمواد الكيميائية النشطة التي وجدت في زيت المرمية كانت ألفا وبيتا ثاجونز، كامفور، وحمض الروسمارينك، الفلافونويدس والسنيولا وهذه المواد هي المسئولة عن معظم الفوائد الصحية لهذا العشب، وقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت في ها الصدد أن هذه المواد لها خواص مضادة للجراثيم والميكروبات والفيروسات وإلى جانب هذا فإن المرمية أيضا تنبه المخ وتدر البول وتقوي الذاكرة وعلاوة على ذلك تحتوي على مضادات للأكسدة وخصائص أخرى مضادة للالتهابات.



أهم فوائد الميرمية الطبية:



1. فوائد الميرمية للتخسيس:

لا تعمل الميرمية على إنقاص وزنك إلا من خلال إتباعك لنظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، وحينما تتبع نظاماً غذائياً منخفض السعرات مع ممارسة الرياضة، يمكن للميرمية أن تساعدك في تنحيف جسمك، حيث أنها تساعد على الهضم بشكل سليم، بالإضافة إلى أن الزيوت الموجودة بها يساعدك على النشاط الذهني بشكل أكبر.ولا توجد ثمة دراسة واحدة تربط بين استهلاك الميرمية وتخفيف الوزن، إلا أن قدرتها على تنظيم عملية الهضم قد تعمل على المساعدة في الرجيم الذي تتبعه، حيث أنه من المعروف أن عملية الهضم مهمة جداً لإتباع نظام غذائي سليم.



2. فوائد الميرمية للحمل:

لا يوجد ثمة فائدة من تناول الحامل للميرمية، حيث أن ضررها أكثر من نفعها فهي قد تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الإجهاض. ويمكن تناولها فقط في الطبخ وبكميات معتدلة. وينبغي تجنب شاي الميرمية وزيت الميرمية.



3. فوائد الميرمية للصدر:

بسبب خصائصه المضادة للإلتهابات فإن عشب المرمية يمكن استخدامه في طرد المخاط الزائد من الجهاز التنفسي بحيث يمكن أن يفيد في علاج حالات البرد والتهاب الحنجرة والحلق وإلتهابات الجيوب الأنفية واللوزتين. وتستخدم المرمية كغرغرة أيضاً في العديد من البلدان الأوروبية سواء بالنسبة لإلتهاب الحلق أو التهاب الفم واللثة، وهو عنصر أساسي في غسول الفم.



وشاي الميرمية يمكن أن يفيد في علاج الربو، وعلاج مشاكل الرئة. ويمكن العلاج بها في أكثر من طريقة، فيمكن شرب أوراق الميرمية المجففة ساخنة، كما يمكن استخدام زيت الميرمية لطرد البلغم من الصدر وذلك بأخذ 1-3 نقاط من زيت الميرمية. كذلك يمكن أيضاً أن يستنشق بمغلي أوراق الميرمية بوضعها في وعاء مغلي والسماح للبخار المتصاعد أن يدخل الأنف عن طريق الاستنشاق.



4. فوائد الميرمية أثناء الدورة:

كشفت التجارب التي تمت عام 1939 في الولايات المتحدة أن الميرمية لها القدرة على محاكاة هرمون الأستروجين الأنثوي، وأن تناوله بشكل يومي يعمل على تخفيف أعراض انقطاع الطمث والتعرق الليلي والأرق والصداع والدوار كما أنها تعمل أيضاً على تقليل الإثارة العصبية. كذلك فإنه يعمل على تنظيم عملية الطمث لدى النساء.

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5. فوائد الميرمية للذاكرة والوقاية من الزهايمر:

مثل الروزماري تعمل المرمية على تقوية الذاكرة وتنشيط الذهن , كما أنه يعمل على منع استنزاف الأستيل كولين العصبي الهام في عمليات وظائف المخ. كما أن الميرمية أيضاً تعمل على تعزيز وجود المواد الكيماوية العصبية المسؤولة عن مرض الزهايمر.



6. فوائد الميرمية للأسنان:

ترتبط الميرمية أيضا ارتباطا وثيقا بعلاج أمراض الفم فهو ينظف الفم والأسنان ويعمل على تقوية اللثة ويدخل في نطاق واسع في تركيب الكثير من معاجين الأسنان العشبية، وتستخدم المرمية كغرغرة أيضا في العديد من البلدان الأوروبية سواء بالنسبة لالتهاب الحلق أو التهاب الفم واللثة,وهو عنصر أساسي في غسول الفم.



7. فوائد المرمية للبطن:

تعمل الميرمية على المساعدة على هضم الأطعمة الدهنية والبروتينية صعبة الهضم، حيث تحتفظ المعدة بحموضتها أثناء عملية الهضم، كما أن الميرمية مضاد بكتيري فهو يعمل على قتل البكتيريا الضارة بالمعدة والتي قد تسبب مشكلات بالهضم. وتخفف الميرمية من عسر الهضم والغازات التي تتكون بالمعدة.



8. فوائد المراميه للشعر:

استخدمت المرمية في الأغراض التجميلية لسنوات طويلة، فقد استخدمت لعلاج الصلع ومشكلة الشعر الأبيض، وقد دونها الطبيب الإنجليزي "نيكولاس كالبيبر" في القرن السابع عشر في كتاب أسماه "التداوي الطبيعي لأمراض قديمة"، وهو ينصح باستخدام الميرمية في علاج تساقط الشعر.

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