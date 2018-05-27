اكتشفي فوائد النعناع الأخضر العجيبة!

يعمل النعنع على بث القوة و النشاط في الجسم

عندما تودّ تحضير كوبٍ من الشاي فإنّ أوّل ما يمكن أن يخطر ببالك حينها أن تضيف إليه بعضاً من أوراق النّعناع والّتي تضفي عليه نكهةً مميّزة ومذاقاً رائعاً، فهل للنّعناع فوائد أخرى إضافة إلى النّكهة تلك؟؟

فهو من النباتات المعمرة لما له من رائحة قوية و جميلة، و قد يستخدم إما يابساً أو طازجاً ، فقد نضيفة إلى السلطات، وإلى المشروبات كالشاي ؛ لما له من نكهة طيبة و رائحة مميزة.

ولهذه النبتة فوائد كثيرة على صحة الإنسان ، من هذه الفوائد :

1 . تسكيين الآلام العصبية .

2 . يعالج الإضطرابات المرارية ، و يسكن الآم أسفل البطن ، و آلام الحيض ؛ فيهدئ عضلات الرحم ، و يطرد الغازات المعوية .

3. يعتبر النعنع مضاد للإلتهابات ، و طارد لمرض الإلتهاب الكبدي .

4. يعمل النعنع على بث القوة و النشاط في الجسم .

5. و يستعمل لأمراض التهابات المفاصل و الروماتيزم .

6. شرب النعناع بشكل مستمر يعمل على تنشيط المخ و القلب و الدورة الدموية .

7. يقوي الكبد و البنكرياس .

8 . يليّن الأمعاء ، و يطرد الديدان و البكتيريا و الطفيليات التي قد تصيب جسم الإنسان .

9 . يعالج المغص و الإسهال .

10 . يقضي على الحموضة .

11 . يعمل على إزالة روائح الفم الكريهة ، و يخفف النعنع عند مضغه من آلام الأسنان و اللثة ، وعند الغرغرة بماء النعنع يعالج ذلك التهاب الحنجرة .

12 . غلي أوراق النعنع أو إضافتها إلى الشاي تساعد من يعاني من الزكام ؛ بتوسيع الشعب الهوائية .

13. لمن يعاني من صعوبة في الهضم ، شرب النعنع يعمل على يساعد على الهضم و يخفف من التشنجات المعوية .

14. يساعد على فتح الشهية .

15. يعالج أمراض القولون العصبي عند الكبار و الصغار .

16 . يسرّع عملية الشفاء من أمراض الانفلونزا و نزلات البرد .

17 . يعالج مرض السل .

18. طارد للبغلم و السعال .

19 . أنزيمات النعناع تساعد في الوقاية من السرطان ، كسرطان الرئة و الجلد و البروستات .

20 . يعالج الإكتئاب والتعب و القلق و التوتر .

21. شمّ أوراق النعناع الطازجة تساعد من يعانون من الغثيان ، سواء غثيان السفر أو غثيان الحمل .

22. شم أوراقه أيضاً يحسن من الذاكرة .

23 . يعزز النعناع المناعة ويقويها ؛ لإحتوائه على مواد مغذية كالكالسيوم ، و الفسفور ، وفيتامينات ( ي ، د ، سي ) .

24. و يساعد على تحفيز حرق الدهون في الجسم .

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