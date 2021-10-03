فوائد بذور الكزبرة للتنحيف أنها تساعد على التنحيف بواسطة تحفيز عملية الأيض داخل جسم الإنسان وحرق الدهون، وتساعد أيضاً على التخلص من الوزن الزائد الناتج عن احتباس السوائل في الجسم، وعلاج معظم مشكلات الجهاز الهضمي.

مين جربت الكزبرة الناشفة للتخسيس فهي من المواد الغذائية وقليلة السعرات الحرارية وتوفر ما يقرب من 16% مما يحتاجه الجسم من فيتامين ك، وتحتوي الكزبرة الخضراء على الفيتامينات والمعادن او منخفضه السعرات الحرارية.

من أضرار الكزبرة الناشفة التحسس وخصوصاً الحساسية من الشمس مما قد يزيد من نسب الإصابة بحروق الشمس، وبالتالي قد يصبح هذا الشخص عرضة أيضًا للإصابة بسرطان الجلد ومن أضرار الكزبرة من الممكن أن يصيب بالاكتئاب وانقطاع الدورة الدموية فضلا عن آلام المعدة، أو الإسهال الشديد، ومن الممكن أن تسبب الكزبرة إذا وضعت على الجلد تحسسات جلدية وتهيجات والتهابات.

فوائد الكزبرة الناشفة لزيادة الوزن

تناول الكزبرة يساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد وذلك لأنها تحتوي على الألياف الغذائية

تعطي الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تناول كميات قليلة من الطعام

تساعد على تخلص الجسم من الماء الزائد، عن طريق إخراجه في شكل بول.

تساعد في تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء

تساعد على تخلص المعدة من الانتفاخات.

فوائد بذور الكزبرة للجنس

تمنع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة وتشمل هذه المركبات تربينين، وكيرسيتين، وتوكوفيرول

لها تأثيرات مضادة للسرطان

مُعزِّزة للمناعة

لها تأثيرات في حماية الأعصاب

تلعب مضادات الأكسدة دورًا رئيسًا في دعم الصحة الجنسية والخصوبة

معظم حالات ضعف الانتصاب ترتبط بعوامل خطر الإجهاد التأكسدي

مضادات الأكسدة تعد فعّالة في حالات الضعف الجنسي.

وصفة الكزبرة والكمون للتخسيس

أولاً قومي بغلي كمية من الماء داخل طنجرة.

ثم ضع بذور الكزبرة داخل الماء المغلي

اتركها داخل القدر لمدة دقيقة واحدة.

ثم أزل القدر عن النار بعد ذلك واتركه جانبًا لبضع الوقت كي يبرد.

ثم ضع المزيج المحضر من بذور الكزبرة ‏لمدة ليلة كاملة جانبًا

يفضل وضعه داخل الثلاجة.

قم بتصفية ماء الكزبرة.

فوائد الكزبرة الجافة للجنس