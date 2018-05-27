اكتشفي الفوائد التجميلية لماء زهور البرتقال

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن ماء زهور البرتقال يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة، حيث إنه يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الماء المستخلص من براعم البرتقال يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ومعادلة الأُس الهيدروجيني "pH" للبشرة، الذي عادة ما يتعرض للخلل بسبب المؤثرات البيئية الضارة.



ويعمل ماء زهور البرتقال أيضًا على تضييق مسام البشرة، كما أنه يعد مثاليًا للبشرة، التي تميل إلى اللمعان، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد ماء زهور البرتقال على تخفيف مواضع الاحمرار وتهدئة المواضع المتهيجة ويُزيد من قوة وثبات بنية البشرة.



ومع الاستعمال اليومي لماء زهور البرتقال تتمتع البشرة بمظهر موحد ومتجانس وتبدو أكثر شبابًا وإشراقًا، ويمكن الحصول على ماء زهور البرتقال النقي من الصيدليات أو صالونات التجميل، أو أي متجر يبيع المنتجات العضوية.

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