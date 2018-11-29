6 فوائد مدهشة لتمرين البلانك
يعمل هذا التمرين على شد البطن ونحت الخصر فهو يساعد علي بناء وتقوية العضلات في آن واحد
تلجأ العديد من النساء إلي ممارسة الرياضة لنحت خصرها وشد قوامها ويواجهن صعوبة في باديء الأمر عند ممارسة تلك التمارين الصعبة كتمرين البلانك مثلاً والذي يصنف ضمن التمرينات الي تساعد النساء علي التخلص من الدهون الزائدة بمنطقة الجانبين ومهم لشد عضلات الصدر.
ومن فوائده المدهشة أيضاً:
- شد البطن ونحت الخصر فهو يساعد علي بناء وتقوية العضلات في آن واحد.
- يساهم في علاج مشكلة السيوليت والترهلات الدهنية الموجودة في الأرداف والمؤخرة.
- شد عضلات الكتفين والذراعين من خلال زيادة مرونة العضلات الخلفية والعضلات المحيطة بالأكتاف والترقوة.
- له تأثيرا واضحا على تخفيف آلام الرقبة وأسفل الظهر، حيث أنه يعمل على شد العضلات الموجودة بهذه المناطق.
- يعمل علي دعم أوتار الركبة ويساعدك على التوازن عن طريق إرغام بعض أجزاء الجسم على الارتكاز على وضعيات معينة ويقوي من العمود الفقري.
- يساعد على تحسين المزاج ويخف من حدة توترك ويخلصك من الشد العصبي.
كيفية عمل التمرين :
- استلقِ على بطنك ثم ارفعي جسمك بحيث يستند على ساعد الذراعين وأصابع قدميك على الأرض. واحرصي على شد كل عضلات جسمك الأساسية لتمنعي الشعور بالألم في ذراعيك أو قدميك.
- استمري على هذه الوضعية لمدة ٣٠ ثانية تقريبا، ثم استريحي قليلا وكرري التمرين من جديد، مارسي هذا التمرين يوميا مع مراعاة زيادة المدة تدريجيا كل يوم، بحيث تضيفي ١٠ ثوان من يوم لآخر إلى أن تصل المدة الكاملة للتمرين دقيقة كاملة.
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