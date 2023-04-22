فوائد تناول الحامل للحم في عيد الفطر.. ولكن احذري أضراره

البوابة - يعتبر اللحم وجبة رئيسية معروفة، خاصة في عيد الفطر، فهو من بين الأطباق الرئيسية الموجودة على مائدة الطعام خلال أيام العيد، وهي عبارة عن أطعمة مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى البروتين، ويحتوي اللحم على مصدر قوي للحديد وكميات من الكرياتين ومعادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوي على فيتامينات منها فيتامين ب1 وفيتامين ب2.

هل لحم البقر مضر للحامل؟

لا، يعتبر تناول اللحوم ضروري للحامل لكن بشرط يجب الإبتعاد عن الدسم منها.

أضرار تناول اللحم للحامل

ارتفاع نسبة الكولسترول الضار، لأنه اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون الإصابة بمرض المقوسات، وذلك عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا.

من أضرار تناول اللحم للحامل هو الشعور بالمشاكل المعوية.

وفي حال لم يكن اللحم نظيفًا ومطبوخًا كما يجب فهو يسبب التسمم الغذائي للحامل.

زيادة خطر الإصابة بسكر الحمل.

فوائد اللحوم البيضاء للحامل

فوائد اللحوم البيضاء للحامل أنها تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين

اللحوم البيضاء يرفع من مستوي الحديد المخزون في كبد الجنين

تحتوي اللحوم البيضاء على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجنين.

تساعد اللحوم البيضاء على نمو وتطور الجنين

تعتبر اللحوم البيضاء مصدر غني بالحديد الذي يحافظ على مستوى الهيموجلوبين عند الأم

يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء

فوائد اللحم الغنم للحامل

اللحم الغنم للحامل يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء.

يمتص الحديد الموجود في لحم الضأن في جسم الحامل بسهولة.

مصدرًا جيدًا جدًا للبروتين.

يساهم في زيادة متطلبات البروتين أثناء الحمل.

اللحم الغنم للحامل يساعد في نمو وتطور الجنين

اللحم الضاني غني جدًا بالحديد

يحافظ على مستوى الهيموجلوبين لديك

هل اللحم مضر للحامل في الشهور الأولى؟

في أول 3 شهور من الحمل ينصح بتجنب تناول اللحوم الحمراء، لأنها قد تتسبب الإصابة بالتسمم الغذائى والإجهاض والعسر الهضمى وتؤثر على صحة الكبد والكلى، لذلك يجب على المرأة أثناء فترة الحمل الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالدجاج أو البقوليات مثل الفول والعدس والحمص.