فوائد تناول السمك للمرأة الحامل والجنين

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأمهات اللواتي يأكلن المأكولات البحرية مرتين أو ثلاث في الأسبوع أثناء الحمل وصل أطفالهن إلى مرحلة تقليد صوت الأحرف والتعرف على أفراد الأسرة وحتى القدرة على الشرب من الفنجان أسرع من المعتاد.

وفي عمر الستة أشهر من المرجح أن يجلس أو يزحف طفل المرأة الحامل التي تتناول هذا النوع من الأطعمة من دون أي دعم أكثر ممن لا يتناولنه وحتى أنّ أطفال الأمهات اللواتي يتناولن المأكولات البحرية أكثر قدرة على تسلق السلالم أو الكتابة أو الرسم في الشهر التاسع.

1- تعزيز نمو دماغ طفلك

تشكل أحماض أوميجا 3 الموجودة في المأكولات البحرية كالتونة جزءًا مهما لنمو دماغ الطفل حيث إن تناولها من قبل الأم الحامل أو المرضعة يزيد فرصة تطور دماغ الطفل بشكل طبيعي، وتشير الأبحاث إلى أهمية تناول 225 جراما على الأقل من المأكولات البحرية أسبوعيا.

2- تحسين نظر طفلك

تشير الدراسات أيضًا إلى أن عدم وجود ما يكفي من نسبة الأوميجا 3 لدى الطفل أثناء الحمل قد يكون له أثار سلبية على نمو عينَيّ الطفل بالإضافة إلى أن النساء اللواتي يتناولن الكثير من اللحم ولكن يقللن من المأكولات البحرية قد يعاني أطفالهن من نقص المغذي الأساسي أوميجا3.

3- مساعدة طفلك في الحصول على نومٍ هانئ

عند تناول الحامل المأكولات البحرية التي تحتوي على الكثير من المواد المغذية تعزز حليب الأم بهذه الفوائد التي تغذي الطفل بشكل كبير وتسهم في نموه بشكل أسرع وفعال أكثر حيث وجدت الدراسة أن أطفال الأمهات اللاتي يحتوي حليبهن على مادة الـ DHA الموجودة في الأوميجا 3 أظهروا نومًا هادئًا ومستقرًا أكثر من غيرهم.

فوائد السمك لا تعد ولا تحصى، ومن الأفضل الاعتدال في جميع الأطعمة، فلا ينصح بزيادة أي طعام عن حده الطبيعي، حتى السمك الذي تحدثنا عن فوائده، يجب أن تكون بكميات معقولة وعلى حسب قدرة الطفل على الهضم، وكذلك يفضل ان يتناول الطفل في السنة الأولى الأسماك المسلوقة، وايضا لا مانع من الأسماك المشوية، وألا يكون الاعتماد على الأسماك المقلية، فقد تكون لها أضرار على الطفل في هذه السن.

يفضل أن يكون غذاء الطفل على الأسماك في وجبة الغداء، لكي يتم هضمه في وقت كافٍ، ولا يفضل على الإطلاق تناول الأطفال في سن الرضاعة الأسماك وقت المساء، لكي يأخذ الطفل الوقت الكافي لهضم الطعام والأسماك.

ويجب عدم تناول الأطفال الرضع لهذه الأسماك وهي: التونة، والسلمون.

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