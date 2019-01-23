هناك عدّة فوائد لجبنة القريش، أهمها!

تحتوي جبنة القريش على مقدارٍ عالٍ من البروتين والكالسيوم

تعدّ جبنة القريش بأنّها نوع من أنواع الجبنة البيضاء الطريّة والتي تصنّع من خلال عمليات تخمّر اللبن بفعل بكتيريا حمض اللاكتيك ( التجبّن الحامضي)؛ وتحتوي جبنة القريش على الدهون والكربوهيدرات بنسبٍ منخفضة، وبروتين بنسبٍ عالية.

حيث إنّ (113) غراماً من الجبنة تحتوي على أربعة غرامات من الدهون، وثلاثة غرامات من الكربوهيدرات، وأربعة عشر بروتيناً، ومائة وعشرين سعرةً حراريّة، وخمسة غرامات من الدهون المشبعة، وخمسمائة ملليغرام من الصوديوم، وسبعين ملليغرام من الكالسيوم، وعشرين ملليغرام من الكولسترول. جبنة القريش تنتشر بين الأشخاص الّذين يتبعون الحميات والأغذية الصحية خاصّةً لاعبي كمال الأجسام؛ لأنّها تحتوي على البروتين.

فوائد جبنة القريش:

1- تحتوي جبنة القريش على مقدارٍ عالٍ من البروتين والكالسيوم والصوديوم والزنك، ونسبٍ قليلة من الدهون والكولسترول والكربوهيدرات.

2- تساعد جبنة القريش في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ لأنّها تحتوي على فيتامين د والكالسيوم .

3- تحدّ من حدوث السكتات الدماغيّة.

4- تخفّض من الشعور بالقلق والتوتر.

5- نظراً لاحتواء جبنة القريش على الكالسيوم بمستوىً عالٍ فهي مفيدة في نمو الأطفال، بالإضافة إلى أنّها تفيد المرأة الحامل؛ حيث تمدّها بالكالسيوم الذي يفيد صحة العظام وتقويتها.

6- تعتبر جبنة القريش من الأغذية التي تحظى بالأفضليّة لدى لاعبي رفع الأثقال وكمال الأجسام، وذلك بسبب نسبة البروتين العالي بها، وقلّة الدهون التي تحتوي عليها مقارنةً بالأنواع الأخرى.

7- تعتبر مفيدةً جداً للنساء الحوامل والجنين، وذلك نسبةً إلى احتوائها على حمض الفوليك الّذي يعمل على نموّ الجنين، والحد من خطر الإصابة بتشوّهات الأجنّة.

8- تساعد في إنقاص الوزن؛ لذلك فهي مفضّلة لدى الأشخاص الذين يرغبون بإنقاص أوزانهم؛ لأنّها تحتوي على سعرات حرارية قليلة ودهون منخفضة؛ حيث يتمّ تناولها مع الخضار مثل البندورة والخيار وزيت الزيتون لتشكّل وجبةً صحيّةً متكاملة.

9- تحتوي جبنة القريش على البوتاسيوم الّذي يعمل على اتّزان السوائل في الجسم، ويُنشّط أعصاب العضلات والدماغ، بالإضافة إلى أنّه يعمل على تخفيف تشنّج العضلات ويمنع الجلطات لو تمّ تناوله بشكل منتظم؛ حيث يعمل على انقباض الأوعية، ويقلّل ضغط الدم.

10- تعتبر جبنة القريش مهمّةً للنساء خاصّةً بعد انقطاع الدورة الشهريّة؛ فهي تعمل على تخفيض نسبة الكولسترول والضغط.

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