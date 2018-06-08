4 فوائد لجذور الكركم للشعر

الكركم يعالج مشاكل فروة الرأس

تعاني الفتيات من استعمال المستحضرات غير الطبيعيّة التي تتلف الشعر وتؤذيه، كما يعانين من البحث عن هذه المستحضرات، لكن خبراء التجميل قدّموا وصفة طبيعيّة للعناية بالشعر بواسطة الكركم، حيث إن الكركم طيب مستخرج من نبتة كما أنه ينتمي إلى عائلة الزنجبيل، واليوم يقدّم بشكل بودرة لأن جذوره تغلى ثم تجفف وتطحن لتتحوّل الى بودرة تأخذ لون أصفر برتقالي.

ومن الجدير بالذكر، أن للكركم فوائد عديدة للبشرة، لكنه يفيد الشعر أيضاً فخليط الكركم مع مواد أخرى يعزز نمو الشعر ويعالج فروة الرأس، فإكتشفي فوائده وإستعمليه للعناية بشعركِ، وفوائد الكركم هي:

1- منع تساقط الشعر؛ أمور كثيرة يمكن أن تسبب تساقط الشعر مثل النظام الغذائي غير المعتدل، التوتر أو الأمراض. مادة الكركمين الموجودة في الكركم تعمل على تكثيف الشعرة لتمنع سقوطها. وبهدف إستعمال الكركم بشكلٍ سليم إخلطيه مع القليل من العسل والحليب الطازج.

2- علاج مشاكل فروة الرأس؛ يساهم الكركم في علاج مشاكل فروة الرأس كالإلتهابات والأكزيما التي تسبب الحكاك وتشقق وإلتهاب فروة الرأس وترقق الشعر. الثعلبة هي مرض يصيب فروة الرأس فهو يؤذي بصلات الشعر ويمنع نمو الشعر من جديد. لكن الكركمين وهو مادة موجودة في الكركم تحارب هذا المرض بواسطة خصائصها المضادة للإلتهابات والحساسية.

3- علاج قشرة الرأس؛ للتخلص من مشكلة القشرة، إخلطي القليل من الكركم مع زيت الزيتون وطبقيه على شعركِ قبل الاستحمام، اتركيه لمدّة 15 دقيقة ثم إغسليه بشامبو طبيعي. هذا الخليط يزيل أثر القشرة لأنه يقوي الدورة الدموية في الرأس ما يمنع الفروة من التشقق وإفراز القشرة.

4- صبغة الكركم الطبيعية للشعر؛ إنّ اللون الأصفر القوي في مادة الكركم يخوّلكِ من استعماله كصبغة طبيعيّة لتفتيح لون شعركِ! يمكنكِ خلطه مع مواد طبيعيّة ملوّنة أخرى كالزعفران، الآذريون وشاي البابونج. إغلي هذا الخليط ثم اتركيه يبرد وطبقيه على شعركِ. اتركيه لمدّة 15 الى 20 دقيقة ثم اغسليه عندما ترين اللون الذي تريدين، كلما تركته أكثر على الشعر كلما حصلتِ على لون أفتح.

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