من فوائد حبوب حمض الفوليك حماية الجنين من العيوب الخلقية

حمض الفوليك هو عبارة عن فيتامين ب الذي يلعب دوراً أساسياً في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والمساهمة في نمو المخ وكذلك الحبل الشوكي للجنين، ويعتبر هذا الحمض من أهم الأحماض والأغذية التي يجب على الحامل تناولها خلال فترة الحمل حتى عند التخطيط للحمل؛ وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد حبوب حمض الفوليك للأم والجنين‎‎:

1- حماية الجنين من العديد من المشاكل الخطيرة، حيث إنّ الأنبوب العصبي للجنين قد لا يُغلق بشكلٍ سليم الأمر الذي يؤدي إلى ظهور عيوب تُعرف بعيوب الأنبوب العصبي، بالإضافة إلى العديد من المشاكل والمخاطر الأخرى مثل عدم اكتمال نمو الجبل الشوكي أوالفقرات الخاصة بالجنين، وكذلك عدم اكتمال نمو أجزاء رئيسية من مخ الجنين، ويشار إلى أنّ الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة قد لا يعيشون طويلاً، لذلك فإنّ تناول هذا الحمض بالكمية الموصى بها من قبل الطبيب تؤدي إلى حماية الجنين من مختلف العيوب الخلقية بنسبة لا تقل عن 50%.

2- حماية الجنين من العيوب الخلقية المتعلقة بالشكل مثل الشفة المشقوقة، أو انخفاض واضح في الوزن أثناء الولادة، أو فقر في نمو الجنين داخل الرحم.

3- الحماية من مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة، ومضاعفات الحمل المختلفة، مثل أمراص القلب والسكتة الدماغية بالإضافة إلى بعض أنواع السرطانات وكذلك مرض الزهايمر.

مصادر حبوب حمض الفوليك للحمل:

يوجد حمض الفوليك في الأغذية المختلفة، ومن أهم هذه الأغذية الحبوب الكاملة، والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ وكذلك البقوليات، والمكسرات، والبطاطس في حال عدم تقشيرها، كذلك الحال بالنسبة للفواكه مثل البرتقال.

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