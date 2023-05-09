فوائد حبوب سيستيفان للشعر والأظافر

حبوب سيستيفان هي مكملات غذائية للشعر والأظافر، تنتمي سيستيفان لشركة فرنسية شهيرة، تحتوي الحبوب على السيستين، وهي مفيدة للجسم وتعرف باسم عامل إزالة السموم، وقد ثبت أن السيستين يحمي الجسم من التلف الناتج عن الكحول والسجائر.

أظهرت إحدى الدراسات أنها فعالة في منع الآثار الجانبية المتعلقة بإدمان الكحول مثل صداع الكحول وتلف الدماغ.

العناصر الغذائية الموجودة في حبوب سيستيفان

سليلوز.

أحماض أمينية.

معادن.

هيدروكسي بروبيل.

ميثيل سلولوز.

كبريتات الزنك.

كربوكسي ميثيل سليلوز الصوديوم.

ستيرات المغنيسيوم.

أرجينين.

فيتامين ب 6.

حامض دهني.

ثاني أكسيد التيتانيوم.

ريبوفلافين.

فوائد حبوب سيستيفان للشعر

تعمل على تعزيز صحية الشعر، لاحتواء الحبوب على المعادن الأساسية.

تعمل على حماية الشعر من الإجهاد لتأكسدي، وذلك لتوفر الأحماض الأمينية.

تحتوي على الأرجينين، فيتامين ب6، الزنك، مما يجعلها محفز قوي لنمو الشعر.

تمنع تساقط الشعر الشديد.

تزيد من سُمك وطول الشعر وكثافته.

تمنح الشعر مظهر حيوي ولامع وصحي.

طريقة استخدام حبوب سيستيفان

تناولي 2 قرص من حبوب السيستيفان المقوية للشعر والأظافر يوميًا.

جرعة واحدة أو جرعتين، لمدة 3 أشهر على الأقل.

لا ينصح به أثناء الحمل والرضاعة.

ضعي في اعتبارك أنه لا ينبغي استخدام المكملات الغذائية كبديل لنظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي.

يجب ألا تتجاوزي الجرعة اليومية الموصى بها.

فوائد حبوب سيستيفان للأظافر

يساعد الزنك المتوفر بحبوب سيستيفان على تعزيز صحة الأظافر.

تساعد العناصر الغذائية المتوفرة بالحبوب على حماية الأظافر من الهشاشة والتكسر.

أضرار حبوب سيستيفان للشعر

قد يسبب زيادة حب الشباب لدى الأشخاص المعرضين لها بالفعل.

يمكن أن يسرع نمو الشعر في أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة عند الرجال.

قد يسبب انتفاخ وألم في المعدة.

في حالات نادرة، قد يكون مسؤولاً عن ظهور حصوات الكلى.

يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.

يمكن أن يثير العلاج اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

من المحتمل أن يكون هذا التأثير مرتبطًا بحقيقة أن السيستين يقلل من امتصاص الجسم للنحاس.

سعر حبوب سيستيفان

تتوفر حبوب سيستيفان في الصيدليات وبإمكانك الحصول عليها بسهولة، ويصل سعرها في السعودية إلى 115 ريال.

نصائح استعمال حبوب سيستيفان

يجب ان لا تتجاوز كمية الجرعة المحددة لك.

لانبغى ان تستغنى عن الاطعمة الصحية به فيحب ان تتناول نظام غذائي صحي لكي يطهر مفعول الدواء.

المواظبة على اخذ العلاج.

الجرعة المستخدمة من حبوب سيستيفان

2000 مليجرام تأخذ حبيتن في اليوم لمدة تصل من 3 إلى 4 أشهر حيث تظهر النتيجة على الشعر بعد أربع أشهر تقريبًا من الاستخدام.

من يستطيع استخدام حبوب سيستيفان؟

تستطيع الحامل ان تستخدمه اثناء فترة الحمل فهو امن

تستطيع المرضعة ان تستخدمه ايضا اثناء فترة الرضة فهو امن عليها وعلى طفلها.

في حال كان الشعر يتساقط بشدة يمكنك استخدامه مع فيتامين د والحديد في حال كان هناك نقص فهو امن معهما.

مكونات علاج حبوب سيستيفان

فيتامين B6 والذي لة دور فعال في تركيب السيتيتن لكيراتين الشعر

الزنك يساعد على حفاظ الشعر طبيعي ويحميه من العوامل الخارجية ويحمي الخلايا من الأكسدة، كما أنه ضروري لتشكيل الكيراتين ويمنع الأنزيمات المسؤوله عن تساقط الشعر.

L-cysteine وهو من العناصر الأساسية لنمو الشعر بنسبة 18% له تأثير ايجابي على الخلايا وكراتين الشعر مما يجعل هذا التأثير ملحوظ على نمو الشعر.

الأرجانين من الأحماض الامينية التي توجد بتركيز على في بويصلات الشعر حيث يعمل synergy مع L-cysteine فيعطيان نتيجة فعالة على الشعر والاظافر.

هل حبوب سيستيفان تزيد الوزن؟

حبوب سيستيفان لا تسبب زيادة الوزن، فهي جيدة جداً لتقوية وتغذية الشعر ووقف تساقطه.

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