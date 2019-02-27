فوائد حبّة البركة مع العسل
تناول العسل مع حبة البركة المحافظة على نسبة السكّر في الدم
- عند تناول ملعقة يومياً في الصباح الباكر فإنّه يقي من جميع أنواع الأمراض.
- يعمل في المحافظة على نسبة السكّر في الدم، وذلك من خلال تنشيط إفرازات غدد البنكرياس.
- يقوم بتقوية عضلة القلب والأوعية الدموية.
- حماية البشرة من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة؛ فهو مرطّب طبيعي سواء استخدِم ككريم أو تمّ تناوله.
- يستخدم خليط حبّة البركة مع العسل في الوقاية من السرطانات عن طريق تناول ملعقة صغيرة منه يومياً.
- يستخدم في التخلّص من الحصى التي تتكوّن في الكليتين والمثانة؛ حيث يتمّ خلط عسل النحل مع حبّة البركة، وإضافة القليل من الماء الساخن إليها، وشرب المزيج في الصباح على الريق.
- يستخدم الخليط كمقوٍّ جنسيّ طبيعي، ويصبح أفضل في حال تمّت إضافة زيت حبة البركة وزيت الزيتون وزيت الجرجير، وتناول هذا الخليط يوميّاً بعد الوجبات.
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