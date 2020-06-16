فوائد حليب جوز الهند للصحة وجمال البشرة والشعر

حليب جوز الهند هو حليب سميك وغني ذو طعم لذيذ وفوائد عديدة، يتم استخلاصه من ثمرة جوز الهند الناضجة، وتحديدًا اللب الأبيض الموجود بداخله.
فوائد حليب جوز الهند:
1- يعتبر ملين طبيعي ومرطب للجلد والبشرة ويمنح البشرة الجمال والنظارة ويمنع ظهور تجاعيد بالجلد.
2- يساعد حليب جوز الهند في التخلص من قشرة الرأس وتنظيف فروة الرأس من القشور وكذلك يمنع ظهور الشيب في الرأس.
3- يعالج التهاب الحنجرة ونزلات البرد والزكام والأنفلونزا.
4- يعمل حليب جوز الهند كمرطب طبيعي لعلاج ظاهرة البواسير التي تظهر عند البعض نتيجة الجلوس لفترة طويلة.
5- يعمل على تنظيم الجهاز الهظمي وحركة المعدة والأمعاء ويمنع الأصابه بقرحة المعدة وحدوث الإمساك.
6- يستخدم في علاج حالات حروق والجروح حيث يعمل كمرطب طبيعي.
7- يساعد حليب جوز الهند في علاج والحد من ظهور الشيخوخة المبكرة.
8- يعتبر علاج فعال في زيادة ونمو الشعر وتطويل بصيلات الشعر وتغذيتها
9- يعمل حليب جوز الهند على علاج مشاكل المثانة والمجاري البولية.
10- خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.
11- المساهمة في علاج قرحة المعدة
12- مكافحة الفيروسات والبكتيريا وحمايتك من الأمراض.
حليب جوز الهند لإطالة الشّعر:
المكونات:
- حليب جوز الهند.
- قطع من القطن.
- كيس استحمام بلاستيكي.
الطريقة:
- يمشّط الشعر جيّداً بحيث يتخلّص من التّشابكات.
- ثمّ تغمس قطعة من القطن في حليب جوز الهند، ويربت بها على فروة الرأس جيّداً وتعاد الكرّة إلى أن يغطّي الحليب كلّ فروة الرأس.
- ثمّ يدلّك الرأس لتحفيز الدّورة الدّمويّة فيه، ويرفع الشعر إلى أعلى ويغطّى بكيس بلاستيكي لكي تدفأ فروة الشعر وتتفتّح المسامات.
- ثم يترك لمدّة تتراوح ما بين 4-5 ساعات.
- من ثم يغسل جيّداً بالماء والشّامبو وستلاحظين فوراً نعومة شعرك، ومع التكرار سوف يتغذى الشعر ويطول.
اصنعيه بنفسك: شامبو حليب جوز الهند
اصنعيه بنفسك: حليب جوزالهند لإطالة الشعر
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