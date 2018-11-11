يساعد استخدام زيت خشب الصندل على التخلّص من البشرة الجافّة

الصندل هو خشب مأخوذ من أشجار الصندل دائمة الخضرة، ويتميّز برائحة عطره الزكية، ويدخل في صناعة العطور، وتجميل البشرة، وله مكانة خاصّة في الطبّ الأوروبي، حيث يستخدم مسحوقه لإنزال حصوات الكلى، ومعالجة التهاب المثانة، وزيته يفيد في معالجة السيلان، وسنتناول في موضوعنا هذا فوائد خشب الصندل للبشرة.

فوائد خشب الصندل للبشرة :

1- تهدّئة حبّ الشباب: نمزج ملعقة من خشب الصندل الأحمر، وملعقة من الكركم، والقليل من جلّ الصبار أو ماء الورد، ونضع المزيج على أماكن الحبوب، ونتركها لمدّة نصف ساعة، ثمّ نغسلها بالماء الفاتر.

2- التخلّص من لمعان الوجه: نمزج ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل البني، وملعقة صغيرة من ماء الورد جيداً، ونضع الخليط على الوجه لمدّة ساعة، ثمّ نغسله بالماء الفاتر.

3- تنقية البشرة وتبييضها: نمزج ملعقتين من مسحوق خشب الصندل البني، وصفار بيضة، وثلاث نقاط من زيت السمسم معاً، ونفرد المزيج على الوجه، ونتركه حتى يجف، ثمّ نغسله بسائل وجه خالٍ من الصابون للتخلص من رائحة البيض.

4- مكافحة الشيخوخة: يعدّ خشب الصندل علاجاً فعّالاً لمشكلة اتساع مسام الجلد، حيث نمزج صفار البيض، والعسل، وخشب الصندل مع بعضها، ونضع المزيج على البشرة، ونتركه حتى يجف، ثمّ نغسل الوجه بالماء.

5- تقشير البشرة: تحتاج البشرة بين الفترة والأخرى للتقشير، حتى نتخلص من الشوائب العالقة بها، ولذلك نمزج القليل من مسحوق خشب الصندل، والقليل من مسحوق اللوز، وعصير الليمون أو الكركم، والحليب، والعسل مع بعضها جيداً، وبعد ذلك نفرك الجلد بالمزيج حتى نحصل على بشرة متألقة نضرة.

6- معالجة حبّ الشباب والبثور: نخلط مسحوق خشب الصندل، والكركم، والزعفران، ونضيف بعد ذلك القليل من الماء حتى نحصل على عجينة لينة، ونفردها على بشرة الوجه، ونتركها حتى تجفّ، ثم نغسلها.

7- ترطيب البشرة: يساعد استخدام زيت خشب الصندل على التخلّص من البشرة الجافّة، وإضفاء نعومة عليها، ولذلك ندلّك البشرة بالقليل من زيت خشب الصندل، ونتركه عليها لمدة اثنتي عشرة ساعة.

8- التخلّص من الاسمرار: نتعرض في فصل الصيف لأشعّة الشمس الحارّة التي تؤدي لسواد البشرة، ولذلك نستخدم خشب الصندل في إعادة اللون الطبيعي للبشرة، حيث نمزج مسحوق خشب الصندل، واللبن الرائب، والعسل، وعصير الليمون جيداً، ونضعها بعد ذلك على الوجه، ونتركها لمدّة لا تقلّ عن خمس عشرة دقيقة، ثمّ نغسل جيداً للتمتع بالبياض والنضارة.

9- التخفيف من الحكة: يساعد خشب الصندل على تخليص الجلد من الحكّة، حيث نمزج القليل من مسحوق خشب الصندل، وعصير الليمون، والكركم حتى تصبح عجينة متجانسة، ونضعها على مكان الحكة بعد ذلك، ونتركها لمدّة نصف ساعة حتى تهدأ الحكة.

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