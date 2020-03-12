انتشرت مؤخرًا الكثير من الأبحاث التي أجريت على خل العنب والتي أثبتت ان لخل العنب فوائد عظيمة ودور فعال في خسارة الوزن الزائد والحفاظ على الرشاقة والوزن المثالي.

فوائد خل العنب لخسارة الوزن:

يستخدم خل العنب في التخسيس عن طريق إضافة ملعقة منه الى طبق السلطة الذي تتناولينه خلال يومكِ، حيث يساعد ذلك على خفض ما يقارب الكيلو جرام شهريًا بدون رياضة أو رجيم ولكن مع الحفاظ على تناول الأطعمة الصحية الغير مشبعة بالدهون والتي تحتوي على عناصر تفيد الجسم وتساعده في الحفاظ على صحته وصحة أجهزته بالكامل.

كيف يساعد خل العنب في عملية الهضم؟

يعمل خل العنب على زيادة امتصاص المعادن والأملاح المفيدة من الطعام مما يساعد على زيادة امتصاص الحديد والكالسيوم من الطعام ومد الجسم به لهذا فهو مفيد في منح الجسم النسبة التي يحتاجها من المعادن من خلال الطعام والتي تساعد في تقوية العظام ومنع هشاشتها وضعفها.

هذا بالإضافة الى أن وجود حمض الخليك في خل العنب يساعد في عملية الهضم، فهو يقوم بإبطاء امتصاص الكربوهيدرات السكرية من الطعام مما يساعد على تنظيم السكر بالدم.

كما ثبت أن خل العنب يحتوي بداخله على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والتي تساعد في التخلص من الوزن الزائد كما أنه مفيد في زيادة الشعور بالشبع ويمنع من تناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبات عندما يتم تناوله في السلطة قبل كل وجبة لهذا فهو مفيد لأصحاب الأوزان الثقيلة وينصح بإضافته الى النظام الغذائي المتبع لإنقاص الوزن نظرًا لفعاليته في إنقاص الوزن الزائد بالجسم.