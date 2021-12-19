دواء كونكور 2.5 يحتوي على المواد الفعالة بيسوبرولول وهو حاصر لمستقبلات البيتا، لذا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. يستخدم كونكور كور لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والوقاية من الذبحة الصدرية وغيرها من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

في الغالب يُستخدم هذا الدواء في السيطرة على معدل نبضات القلب و علاج إضطراباته المختلفة، كما يُمكن إستخدامه في علاج إرتفاع ضغط الدم بالإضافة لأدوية أخرى مثل حبوب الكالسيوم أو حبوب الحديد إذا ما كان هنالك مشاكل في الدم تتسبب في عدم إنتظام نبضات القلب، و مِن الجدير بالذكر أن الدواء يُستخدم كذلك في علاج الذبحة الصدرية و الحد مِن إحتمالية الإصابة بسكتة قلبية أو دماغية.

فوائد دواء كونكور 2.5

علاج ارتفاع ضغط الدم

الوقاية من الذبحة الصدرية

تنظيم نبضات القلب

يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم

التقليل مِن إنقباضات الأوعية الدموية و تقليل ضغط الدم

دواء كونكور 2.5 والحمل والرضاعة

ينتمي دواء كونكور 2.5 إلى الأدوية مِن الفئة B فيما يتعلق بالأمنات عند إستخدامه خلال فترة الحمل و هذه الفئة مخصصة للأدوية التي لا خطر مِن إستخدامها مع الحمل فهي لا تؤثر على الجنين و لكن بالرغم مِن هذا فما مِن أبحاث أو دراسات تم إجرائها على الإنسان تُثبت هذا الأمر و لهذا فإنه مِن غير المحبذ تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل سوى بعد إستشارة الطبيب أولاً.

وبالنسبة للمرضعات فقد أثبتت الدراسات أن مكونات الدواء يتم إفرازها في حليب الثدي أي أنه ينتقل للرضيع مما قد يُهدد حياته بالخطر و لهذا فإنه مِن غير المحبذ إستخدام هذا الدواء خلال فترة الإرضاع سوى بعد إستشارة الطبيب المختص أولاً.

دواء كونكور 2.5 concor هو دواء يقلل من سرعة نبضات القلب عن طريق التأثير على مناطق خاصة علي خلايا القلب ٬ والاسم العلمي له هو بيسوبرولول Bisoprolol.

ويستخدم هذا الدواء لعلاج امراض القلب ولعلاج ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثيره المهديء لنبضات القلب. وينتمي للأدوية الغالقة لقنوات بيتا (beta blocker).

كيف يعمل دواء كونكور 2.5 concor؟

يعمل دواء كونكور 2.5 concor عن طريق غلق مستقبلات خاصة علي خلايا القلب (تسمي بمستقبلات بيتا – beta receptors). وهذه المناطق موجودة أيضا في الشعب الهوائية ويسبب غلقها ضيقا فيها.

ولكن الميزة في دواء كونكور أنه وبجرعات قليلة يؤثر على المستقبلات الموجودة في خلايا القلب فقط ولا يؤثر علي مثيلاتها الموجودة في الشعب الهوائية.

لذلك يصنف كونكور بأنه من العقاقير المتخصصة في القلب، ولكن بجرعات تزيد عن 20 مليجرام يوميا يمكن لكونكور أن يؤثر على الرئتين ويسبب ضيق التنفس.

كيف اوقف كنكور concor بأمان؟

ايقاف دواء كونكور بشكل مفاجيء قد يسبب ارتفاع مفاجيء في ضغط الدم ويعرض لحدوث الذبحة الصدرية.

الإجابة عن سؤال كيف اوقف كونكور بأمان هي أن ذلك يجب أن يتم ببطء وبالتدريج على مدى أسبوع على الأقل.

يكون التوقف المفاجيء عن تناول كونكور أكثر خطورة في الأشخاص الذين يعانون من امراض القلب وبخاصة امراض الشريان التاجي التي تعرض لحدوث الذبحة الصدرية.

ويسبب التوقف المفاجيء عن تناول كونكور اعراض مثل تغيرات نبضات القلب و ارتفاع ضغط الدم والالام الصدرية التي يمكن أن تنتهي بحدوث الأزمة القلبية.

يوصى بالتحدث مع طبيبك قبل اتخاذ قرارك بأن تتوقف عن تناول دواء كونكور.

أفضل وقت لتناول دواء كونكور

يجب تثبيت الوقت اليومي لتناول الحبة، حيث يتم أخذ حبة واحدة مرة يومياً قبل أو بعد الطعام، لذا يمكن خلال شهر رمضان تناوله قبل البدء بالإفطار.

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